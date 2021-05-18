Uçurum Eş Anlamlısı Nedir? Uçurumun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük konuşmalarda ve yazı dilinde uçurum kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Konuşmalarda veya yazı içerisinde kelime çeşitliliği için aynı kelimenin sürekli kullanımından kaçınmak, konuşma ve paragrafları zenginleştiriyor. Bu nedenle de uçurum kelimesinin eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sözlüğü ve farklı sözlüklerde uçurum kelimesinin tanımı ve uçurum eş anlamlısı bu noktada yardımınıza yetişiyor. Peki, sözlük tanımına göre uçurum eş anlamlısı nedir? İşte, uçurum kelimesi eş anlamlısı ve sözlükteki tanımı...

UÇURUM EŞ ANLAMLISI

Uçurumun kelimesinin eş anlamlı sözcük : Yar

UÇURUM NE DEMEK?

1. Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, yar: Üç arkadaş, arabanın gidebileceği bütün köyleri, dereleri, uçurumları aradılar.-A. Gündüz.

2. mec. Felaketli sonuç: Bir gün bencileyin, bir uçuruma yuvarlanırsanız artık her şey burada bitti, sanmayınız. -M. Ş. Esendal.

3. mec. Büyük fark, ayrılık: Karargâhla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. -F. R. Atay.