Uygarlık Eş Anlamlısı Nedir? Uygarlığın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin anlamdaşları ya da başka bir deyişle eş anlamlılları, zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gerek tarih alanında gerek sosyal konuşma ve yazı dilinde yaygın kullanılan kelimelerden birisi de uygarlık kelimesi. Uygar olma durumunu ve ülkenin maddi manevi varlıklarının tümünü ifade eden bu kelimenin yerine kullanılabilecek anlamdaş sözcük merak konusu oluyor. Peki, uygarlık kelimesi eş anlamlısı nedir, uygarlık yerine hangi kelime kullanılırsan cümlede anlam bütünlüğü sağlanmış olur? İşte, uygarlık eş anlamlısı olan kelime...

UYGARLIK EŞ ANLAMLISI

Uygarlık sözcüğünün eş anlamlı kelimesi medeniyet sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

UYGARLIK KELİMESİ NE DEMEK? UYGARLIK KELİMESİ TDK ANLAMI

Uygarlık kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre uygarlık kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik

- Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

UYGARLIK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Gerçekten uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor.