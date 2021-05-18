Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler Türkçe'de bulunan ve kişiler arası iletişimin temel taşı olan kelimeleri, anlam ve tür bakımında tamamen karşılayan sözcüklerdir. Bu sözcükler okullarda eğitim - öğretim yaşamını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilirken, burada öğretilen bilgiler okul sınavları başta olmak üzere liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında soru olarak sorulabilmektedir. Günlük yaşamın olmazsa olmazı konumundaki konuşma ve yazma dillerinde ise anlatıma çeşitlilik katmak ve kelime tekrarlarına düşmemek adına eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler imdadımıza yetişmektedir. Diğer yandan okudukları gazete, dergi, makale, köşe yazısı, haber ve daha pek çok basılı ve dijital formatlardaki kaynaklarda Yapıt kelimesine denk gelenler Yapıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Yapıt Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla merak edilen Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve konunun daha net anlaşılabilmesi açısından örnekli açıklamaları şöyle;
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan yapıt kelimesinin eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri
olarak yer almaktadır.
Yapıt kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte isim türünde yer alan anlamları şu şekilde;
Buna örnek olarak Haldun Taner'in eserinde yer alan
"Yapıtının sağlamlığına güvenen her sanatçı gibi şakasını da iyi karşılamıştı."
ifadesi örnek olarak gösterilebilir.
Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğünde yer alan yapıt kelimesi anlamı ise şöyle;