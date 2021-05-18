Zayıf Eş Anlamlısı Nedir? Zayıfın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatımızda en sık karşılaşılan kelimelerden zayıfın eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Eğitim çağındaki öğrencilerin sıkça karşılaştığı anlamdaş kelimeler araştırılırken zayıf eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Arapça dilinden Türkçe'mize geçen zayıf görevini yapacak yeterli gücü olmayan, sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan anlamlarını taşır. Dilimizde bütün kelimelerin yazılışları ve okunuşları ve anlamları birbirinden farklıdır. Buna göre; zayıf eş anlamlısı nedir? İşte, zayıfın eş anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

ZAYIF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Zayıf kelimesinin eş anlamlısı güçsüz, kuvvetsiz ve cılız sözcükleridir.

ZAYIF EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Zayıf kelimesinin eş anlamlısı kuvvetsiz sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Zayıf kelimesi görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamına geliyor.

ZAYIF NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ZAYIF ANLAMI

Zayıf kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Zayıf, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Zayıf kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan)

- Görevini yapacak yeterli gücü olmayan

- Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan

- Önemli, güvenilir olmayan

- Çok az

- Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan

- Başarısızlığı gösteren not

- Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz

- Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;