Carpe Diem Ne Demek, Hangi Dil? Carpe Diem Felsefesi Nedir?

Kitaplarda ve filmlerde sıkça geçen carpe diem sözü, sosyal medyada ve internette de son yıllarda duyulmaya başladı. İlk kez milattan yaklaşık 23 yıl kadar önce dile getirilen bu söz, anı yakalamak, içinde bulunulan günü yaşamak manasında kullanılıyor. Bu sözle ilk kez karşılaşanlar, carpe diem ne demek ve hangi dil diye merak ediyor. Carpe diem kalıbının anlamı nedir sorusuyla bu kalıbı araştıranlar için detaylı bilgi haberimizde…

CARPE DIEM NE DEMEK?

Latince kökenli olan Carpe Diem kalıbına, yaklaşık olarak milattan 23 yıl önce ilk kez, Latin edebiyatının büyük ozanlarından Horatius bir dizesinde yer vermiştir. Günümüzde bir popüler kültür ürünü haline gelen bu ifade, "anı yaşa" ya da "günü yakala" anlamlarına gelmektedir. Latince bir deyiş olan carpe diem felsefi gibi bir başka söz öbeği de carpe vitae olarak karşımıza çıkar. Bu da anı yakala manasına gelir.

CARPE DIEM FELSEFESİ NEDİR?

Carpe Diem felsefesi, ölüm gerçeğiyle yüzleşen ve bu gerçeğin her daim farkında olan, zamanın değerini bilerek anı yaşamaya özen gösterenlerin felsefesi olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde yanlış yorumlanarak bir boşvermişlik felsefesi halini almıştır. Bu felsefe sanıldığı gibi yarını düşünmeden bugünün hazzına odaklanan bir yaşam stili değildir. Bilakis, her bir anın ne denli değerli olduğunun farkına varmak, yaşanılan her bir anı kıymetlendirmek üzerine ortaya çıkmış bir felsefedir. Kısacası bu felsefenin özü "Dün bitti, yarın uzakta, bugün ise anda" şeklindedir.

CARPE DIEM KALIBININ ANLAMI

Bu felsefede, Yarının (geleceğin) ne olacağı bilinmediği için, içinde bulunulan zamanın kıymetinin bilinmesi, yarına mümkün olduğunca az güvenilmesi gerektiği vurgusu vardır. Bu sözün çok geçtiği Ölü Ozanlar Derneği filminde "Sadece bir tane hayatınız var ve şimdi yapmayacaksınız da ölünce mi yapacaksınız?" ifadeleri ile anın değerinin bilinip ona göre hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor.