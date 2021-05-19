Demokratik Ne Demek? Demokratik İnsan Ve Demokratik Devlet Nedir?

Demokratik bir toplum için öncelikle bireylerin demokratik olması gerekmektedir. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda her bireyin yönetimde söz hakkı vardır. Dolayısıyla her bir birey devlet için önem teşkil eder. İnsana değer veren bir yönetim biçimi olan demokrasi, demokratik insan ne demek, demokratik devlet nedir soruları ile inceleniyor. Demokratik ne demek sorusuyla bu konuya cevap arayan birçok kişi bu kelimenin kökeni hakkında da fikir edinmek istiyor.

DEMOKRASİ NE DEMEK?

Toplumu oluşturan tüm bireylerin yönetimde söz sahibi olduğu yönetim biçimi demokrasi olarak adlandırılır. Kelimenin kökeni Yunanca'ya dayanmaktadır. Yunanca dimokratia kelimesi dimos "halk zümresi" ve kratos "iktidar" kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. Günümüzde en yaygın kullanılan yönetim biçimi demokrasidir.

DEMOKRASİ MODELLERİ NELERDİR?

Demokrasi modelleri şu şekildedir:

Klasik demokrasi

Koruyucu demokrasi

Kalkınmacı demokrasi

Liberal demokrasi

Sosyal demokrasi

DEMOKRATİK İNSAN NE DEMEK?

Demokratik insan ya da demokrat insan demokrasi yönetim biçimini destekleyen ve hayatın her alanında demokrasi kaidelerine uygun davranan bireylere denir. Demokrasi herkesin eşit olduğunu ve bir konuda eşit beyan hakkına sahip olduğunu ifade eder. Demokratik insan ise demokratik bir toplumda yaşayan, demokrasi kavramını özel hayatında da uygulayabilen kişidir. Demokratik toplumu demokratik bireyler oluşturur.

DEMOKRATİK DEVLET NEDİR?

Demokratik devlet, tüm vatandaşlarının yönetim karşısında eşit haklara sahip olduğu; güçler ayrılığı ilkesine dayanan ve buna bağlı olarak yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip olan; temelinde halk olan bir devlet modelidir. Cumhuriyet ile yönetilen devletler demokratik devletlerdir. Demokratik devletlerde halk ülkeyi yönetecek olanları kendisi seçer ve vakti geldiğinde değiştirir. Ayrıca bu tip yönetimlerde, devleti ve halkı ilgilendiren önemli meseleler için referandum adı verilen halk oylaması ile vatandaşların fikri alınır. Yüksek oy alan tercih geçerli olur.