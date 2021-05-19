Sevgi sözcükleri eşe, sevgiliye, aile bireylerine hitabette kullanılan, hem söyleyenin hem de söylenenin gönlünü hoş eden ifadelerdir. Duyguları ifade etmenin yöresel bir biçimi olan efulim kelimesi, aşk ve sevgi sözleri arasında oldukça dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz'den tüm ülkeye yayılan bu sevgi sözcüğü, anlamı ve kullanım alanı yönünden merak ediliyor. Efulim ne demek, efulim anlamı nedir, kimlere denir gibi sorularla araştırılıyor.

EFULİM NE DEMEK?

Sevgilim, sevdiğim, yarim, anlamlarına gelecek şekilde kullanılan bu sözcük, Doğu Karadeniz'den tüm ülkeye yayılan bir sevgi sözcüğüdür. Karadeniz müziklerinde ve yöresel dizilerde sıkça kullanılır.

EFULİM ANLAMI NEDİR?

Efulim, sevgiliye hitap şekli olup sevdiğim, sevgilim manalarına gelmektedir. Bu hitap şekli; yöre halkı tarafından eşe, çocuğa, anne ve babaya da kullanılmaktadır.

EFULİM KİMLERE DENİR?

Efulim sevgi göstergesi olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük eşe, sevgiliye, hoşlanılan kişiye söylenmektedir. Karadeniz'de bu sözcük kişinin çocuğuna sevgisini gösterirken kullandığı ifadeler arasında da yer alır. Sevgilim anlamına gelen oropam kelimesi de efulim ile birlikte sıkça kullanılan sevgi sözcükleri arasında yer alır.

EFULİM ERKEKLERE DENİR Mİ?

Efulim kelimesi cinsiyet belirtmeyen bir sözcüktür. Sevgilim, sevdiğim, yarim, birtanem manasına gelmektedir. Dolayısıyla hem erkeklere hem de kadınlara bu sözcük ile hitap etmek mümkündür. Özellikle Rize, Artvin ve Trabzon dolaylarında bu kelime sıkça kullanılmaktadır. Aşk işleyen şarkı ve türkülerde de bu kelime sık sık geçmektedir.