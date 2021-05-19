Tarihi 1830'lara dayanan, 1870'li yıllardan itibaren Britanya dolaylarında kullanımı yaygınlaşan emperyalizm kavramı, tarihte büyük devletlerin küçük ülkeleri sömürge olarak kullanmasıyla karşımıza çıkar. Günümüzde ise kültürel emperyalizm ile vücut bulur. Buradan hareketle, emperyalizm ne demek, emperyalizm kelimesinin anlamı nedir soruları cevap arıyor. Emperyalizm kelimesinin kökeni ve kültürel emperyalizm ifadeleri inceleniyor.

EMPERYALİZM NE DEMEK?

Emperyalizm kelimesi, İngilizce "imperial" kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı imparatorluktur. İmparatorluklar birçok ülkenin toprağını ele geçirerek oluştuğu için bu durum emperyalizm adını almıştır. Bir ülkenin siyasi idaresinin ele geçirilmesi ve ekonomik açıdan sömürülmesine emperyalizm denir. Emperyalist devletlerin uyguladığı politikaların başında baskı ve yıldırma politika gelir.

EMPERYALİST DEVLET NE DEMEK?

Emperyalist devlet, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirerek siyasi idaresini ve ekonomisini sömüren devlete denilir. Emperyalist devletlerin ana amacı ekonomik çıkarlardır. Özellikle yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin tarihte sömürgecilik faaliyetlerinde tercih edildiği görülür. Emperyalizm kelimesi tarihte ilk defa 1800'lü yıllarda Napolyon'un kötü yönetimini eleştirmek için kullanılmıştır.

YAYILMACILIK NE DEMEK?

Yayılmacılık, güçlü bir ülkenin güçsüz ülkelerin topraklarını ele geçirerek burada kendi hükümranlığını sergilemesi ve zor kullanarak buradaki halkı kendi kültürüne benzetmesidir. Bu topraklar pek çok bakımdan zengin olup sömürgeci devlete ekonomik açıdan fayda sağladığı için tercih edilir.

EMPERYALİZM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Emperyalizm çeşitleri arasında toprakların sömürülmesine dayalı emperyalizm vardır ki Fransız İhtilali öncesinde en çok uygulanan sistem budur. Topraklarını genişletmek isteyen büyük imparatorluklar diğer devletlerin topraklarına el koyar. Ancak Fransız İhtilali sonrası yayılan milliyetçilik akımları ile imparatorluklar büyük ölçüde dağılmış ya da sekteye uğramıştır.

KÜLTÜREL EMPERYALİZM NEDİR?

Emperyalizmin bir diğer çeşidi olan kültür emperyalizmi ya da kültürel emperyalizm, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeleri internet ve kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Örneğin ABD başta olmak üzere batı ülkeleri diğer ülkelere televizyon programları ve filmler aracılığıyla kendi kültür ve alışkanlıklarını dayatmaktadır. Giyim, tüketim, eğlence alışkanlıklarının yanı sıra aile hayatı ve sosyal yaşantı konularında da empoze etme durumu söz konusudur. Günümüzde kültür emperyalizmi ve yayılmacılık politikaları, gelişmiş ülkelerin globalleşme adı altında tek tipleştirme faaliyetlerinin vücut bulmuş halidir.