Fetanet Ne Demek? Fetanet Nedir? İşte İslami Anlamı ve TDK Sözlük Karşılığı

Özellikle dini eserlerde karşımıza çıkan fetanet sözü peygamberlerin sıfatlarından biridir. Diğer peygamber sıfatları İsmet, Emanet, Sıdk ve Tebliğ'dir. Bu kelimelerin manaları pek çok Müslüman tarafından Fetanet ne demek, İsmet ne demek, Fetanet kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor.

FETANET SÖZLÜK ANLAMI TDK

Fetanet sıfatı kelime anlamı olarak "Yüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği" anlamlarına gelir. Bu kelime kişi adı olarak da kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime fatın kökünden türemiştir.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARINDAN FETANET NE DEMEK?

Peygamberler (aleyhimüsselâm) hakkında bilinmesi vâcib olan sıfatlar beştir. Sıdk (doğruluk), Emânet (güvenilirlik), Tebliğ (Allahü Teâlâ'dan aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirmek), İsmet (günahsızlık) ve Fetânet (yüksek zeka, zihin açıklığı). (Kutbüddîn-i İznikî) Fetanet sıfatı "Yaratılıştan gelen çabuk anlama yeteneği, zihin açıklığı, anlayış, kavrayış, sür'at-i intikal" anlamına gelir.

FETANET İSLAMİ ANLAMI NEDİR?

Peygamberler güzel ahlâk sâhibidirler. Mâlâyâniden (fâidesiz iş ve sözden), insan tabiatının nefret ettiği şeylerden uzaktırlar. İnsanlar arasında asil olmayan soydan peygamber gelmemiştir. Çünkü peygamberlerin soy zinciri, asil ve temiz kimselerdir. Kaba, görgüsüz, aşağı tabiatlı, ahmak, kimselerden peygamber gelmemiştir. Peygamberler çok akıllı ve zeki olup, fetânet sâhibidirler. (Kâdızâde Ahmed bin Muhammed)

FETANET ÖZELLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Fetanet özellikleri bulunan kişiler, yüksek zekaları ile dünyayı diğerlerinden daha hızlı şekilde algılayarak, var oldukları toplumun ihtiyaçlarını ve eğilimlerini fark ederek ona uygun vizyon oluşturabilen ve yeteneklerini bu doğrultuda geliştirebilen kişilerdir. Fetanet yüksek zeka potansiyeli şeklinde kullanıldığı gibi peygamberlerde her daim açık bir zihin ve gafletsiz bir kalp ile yaşam sürdürmelerini sağlamıştır. Fetanet özelliği sadece peygamberlerde olmayıp birçok ilim ve bilim insanında ortaya çıkan bir yetenektir. Fetanet özelliğini kullanabilmek diğer önemli yetenek ve değerleri de rahatlıkla kullanabilmeyi sağlamaktadır.

FETANET KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Ve bunda olan fikr ü ferâset ve re'y ü tedbîr ü fetânet, Âl-i Osman'da bir vezîre dahi müyesser olmamıştır" (Sehî Bey Tezkiresi)

"Bunlar bilinmezse insan zekâsı, fetâneti neye yarar?" (Ahmed Vefik Paşa)

"İnsan kendi gözündekini mertek olsa görmez, müdâhaneye en fetânetlisi bile kapılır" (Ahmed Vefik Paşa).