GT Ne Demek? Sosyal Medya Dilinde Instagram ve Twitter'da GT Ne Anlama Gelir, Neden Kullanılır?

Yalnızca Instagram değil, tüm sosyal medya platformlarında GT kısaltmasıyla karşılaşıyoruz. Özellikle takipçi sayısını arttırmak isteyen gençlerin kullandığı GT'nin açılımı "Geri Takip" olarak karşımıza çıkıyor. Elbette but anımı bilmeyen pek çok kişi, GT ne demek ve GT neden kullanılır sorusuna cevap arıyor. Sosyal medya dilinde GT ne anlama gelir, GT açılımı nedir soruları merak ediliyor. İşte Geri Takip anlamı.

GT AÇILIMI NEDİR?

GT kısaltması "Geri Takip" söz öbeğinin baş harflerinden oluşmaktadır. Sosyal medyada iki hesabın birbirini karşılıklı olarak takip etmesi anlamına gelir. GT diyen bir kullanıcı kısaca "Ben seni takip edeyim, karşılığında sen de beni takip et" demektedir.

SOSYAL MEDYADA GT NE DEMEK?

Instagram'da GT ne demek sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Instagram'da beğenilen bir hesabı takibe almak için profilindeki "takip et" butonuna tıklamak gerekir. Bu buton ile kişiye takip isteği atılır. Bu kullanıcı eğer isteği onaylarsa, ekranında "Sen de onu takip et" butonu yer alacaktır. Şayet bu kişiyle GT anlaşması yapıldıysa bu aşamada bu butona basması gerekir.

GT YAPMAK NE DEMEK?

GT yapmak "geri takip yapmak" sözünün kısaltılmış halidir. Bazı kullanıcıların profilinde yer alan hakkında kısmında "GT yapılır, takibe takip, geri takip yapılır" gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifade "Beni takip ederseniz ben de size takip ederim" ya da "Sizi takip ettim, sizin de beni takip etmenizi bekliyorum" anlamlarına gelir. Böylece söz konusu profil kendisini takip eden tüm profillere takip isteği atar ve iki taraf da takipçi sayısıını arttırmış olur. Ya da takip isteği attığı sayfa bunu görür ve ona takip isteği atar.

YORUMLARDA GT GERİ TAKİP NE DEMEK?

Aynı şekilde fenomen ve popüler hesapların paylaşımları altına "GT" yazarak da yeni takipçiler kazanılması mümkündür. Yüz binlerce kişinin gördüğü yorumların arasında yer almak, takipçi sayısını arttırmak adına büyük bir şans sağlar.