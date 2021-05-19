KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS ne zaman yapılacak sorusu, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet bünyesinde kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyenler, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılım gösterecek. Adaylar çalışmalarını sürdürürken KPSS başvuruları ne zaman konusuyla ilgili de bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, sınava katılım gösterebilmek için KPSS başvuruları işlemlerini zamanında yapmak gerekiyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı açıklanırken KPSS başvuru tarihleri de duyuruldu. İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2021

2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Detaylar için sabah.com.tr'yi takip edin.