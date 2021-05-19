Naif Ne Demek, TDK Sözlüğüne Göre Kelime Anlamı Nedir? Naif İnsan Kime Denir?

Bazı kelimeler konuşma dilinde farklılaşarak yazı diline de bu farklılık ile yerleşmektedir. Bu durum da kelimeler arası anlam değişimlerine ve hatalı kelime kullanımlarına yol açmaktadır. Naif ve nahif kelimelerinin karıştırılması ve hatalı kullanılması da bundan kaynaklı bir durumdur. Bu hatayı gidermek ve bu kelimeleri doğru şekilde kullanmak isteyen vatandaşlar, naif ne demek, nahif ne demek, naif insan ne demek gibi sorularla bu duruma açıklık getirmek istiyor. TDK sözlüğüne göre naif kelime anlamı nedir, naif ve nahif ne demek, doğrusu nahif mi naif mi gibi soruların yanıtı ile bu kelimelere örnek cümleler haberimizde.

NAİF VE NAHİF NE DEMEK?

Naif, Arapça kökenli olduğu sanılsa da aslında Fransızca'dan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Nahif ise Arapça kökenli bir sözcüktür. Naif Fransızca'da yeni doğmuş gibi, sade, saf, doğal anlamlarına gelir. Nahif ise köken dili olan Arapça'da zayıf ve çelimsiz anlamını taşır. Bu kelimelerin dilimize yerleşen anlamları ise şu şekildedir:

Naif kelimesinin anlamı: Tecrübesi olmayan, deneyimsiz, toy, saf

Nahif kelimesinin anlamı: Hassas, ince, kibar

NAİF KİME DENİR?

Bu kelime saf, doğal, sade, toy, deneyimsiz gibi anlamlar taşır. Kişiler için bir sıfat olarak kullanılır ancak nahif ile karıştırılmaması gerekir. Söylenilen kişinin de nahif ve naif ayrımını bildiğinden emin olunmalıdır. Bir konuda deneyimi olmayan toy birine bu ifade kullanılır ancak bu kişiye nahif denilmesi anlam karmaşasına yol açacaktır.

NAHİF Mİ NAİF Mİ?

Bir alanda deneyimsiz olan biri için bir sıfat seçilecekse bu sıfat naif olmalıdır. Ancak kişinin ince, kibar ve zarif oluşundan bahsedilecekse nahif kelimesi kullanılmalıdır.

NAİF İNSAN NE DEMEK?

Nahif insan zarafet sahibi, kibar, oturaklı ve ince kişilere denilir. Bu ifade toplum içindeki hal ve hareketleriyle diğerlerinden sıyrılan kişiler için kullanılır. Ancak naif insan yaptığı işte acemi, toy ve deneyimsiz kişileri temsilen kullanılır. Örneğin o naif bir ressam denildiğinde, söz konusu kişinin resim alanında acemi olduğu ve yeterli deneyime sahip olmadığı ifade edilir. Kısacası nahif bir iltifat iken naif hakaret boyutuna varabilecek durumda bir sözcüktür.