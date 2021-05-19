Objektif Ne Demek? Objektif Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Objektif ve subjektif sözcükleri, Türkçe olmayan ancak hızla kanıksanarak dile yerleşen kelimelerdendir. Bu kelimeler dilin pek çok alanında yer bularak çeşitli kesimlerce kullanılmaktadır. Kökeni obje kelimesine dayanan bu sözcük, objektif ne demek, objektif Türkçe karşılığı nedir, objektif kelimesinin anlamı nedir gibi araştırmalara konu oluyor. İşte bu kelimeye ilişkin merak edilenler.

OBJEKTİF NE DEMEK TDK

Objektif kelimesi, obje kelimesinden türetilmiştir. Kökeni Latince'ye kadar dayanan bu sözcük, "obje ile ilgili olan, nesnel" anlamındadır. Aynı zamanda fotoğrafçılıkta bir terim olan bu kelime Türkçe'de ilk kez 1900'lü yılların başında kullanılmıştır.

OBJEKTİF TÜRKÇE KARŞILIĞI NEDİR?

Objektif kelimesinin anlamı, eş anlamlısı ve Türkçe karşılığı "nesnel" sözcüğüdür. Bu sözcük, hem kelimenin kuruluş amacına hizmet eder hem de anlamını karşılar.

FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF NE DEMEK?

Objektif veya lens, fotoğraflanacak konunun odak noktasında film emülsiyonuna veya sensöre, ışığın iletilerek görüntünün oluşmasını sağlayan, mercek veya mercekler topluluğudur. Objektifin fikir babası Aristo olarak bilinir. Fakat yaptığı düzeneği kaydedebilecek film ancak 18 yüzyılda icat edilebilmiştir.

OBJEKTİF OLMAK NE DEMEK?

Objektif olmak, nesnel yani tarafsız olmak anlamına gelir. Öznelliğin karşıtı olan nesnellik ya da tarafsızlık, bir durum karşısında görüş ve duyguları göz ardı etmek demektir. Başka bir ifadeyle ortaya atılan bir düşünce hakkında tarafların etkisi altında kalmaksızın doğru olanı çıkarabilmektir.

SUBJEKTİF NE DEMEK?

Subjektif ise objektifin tam zıttı olarak taraflı olma, öznel olma anlamına gelir. Bir duruma duygu ve düşüncelerin dahil edilmesi ve öznellikten uzaklaşılması subjektiflik olarak nitelendirilir.

OBJEKTİF ANLATIM NE DEMEK?

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara nesnel yargı denir. Bu yargıların kullanıldığı anlatıma da nesnel anlatım yani objektif anlatım denir. Objektif anlatımda tarafsızlık esastır.