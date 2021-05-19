PR Ne Demek, Açılımı Nedir? PR Yapmak ve PR Çalışması Ne Anlama Gelir?

Yabancı kökenli tamlamaların kısaltmaları dilimize orijinal haliyle yerleşmektedir. PR kısaltması da bu kapsam yabancı kökenli bir tamlamanın kısaltması olarak dilimize yerleşmiştir. Bu kısaltmayla karşılaşanlar, PR ne demek, PR açılımı nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Birçok vatandaş, bir pazarlama terimi olan PR terimi Türkçe'de ne anlama gelir diye merak ediyor.

PR AÇILIMI NE DEDİR?

PR açılımı, "Public Relations" şeklinde olup dilimize "Halkla İlişkiler" ifadesiyle çevrilmiştir. Türkçe anlamını yıllardır duyduğumuz PR ifadesi, son yıllarda Türkçe karşılığından daha çok anılır hale geldi. PR ya da Halkla İlişkiler olarak adlandırılan bu terim, halkın genel algısının iletişim kaynaklarıyla yönetilmesi anlamına gelir.

PR ÇALIŞMASI NE DEMEK?

Halkla İlişkiler terimi, bir işletmenin, kurumun ya da örgütün kamu desteği ve sempatisini kazanmak ve devamlı kılmak adına gerçekleştirdiği sürekli bir yönetim fonksiyonudur. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. PR çalışması; medya, basın ve sosyal medya aracılığıyla insanların zihninde, markanızla ilgili olumlu düşünceler yaratma sanatıdır.

PR YAPMAK NE DEMEK?

Bir pazarlama stratejisi olan PR (Halkla İlişkiler) büyük küçük pek çok markanın tercih ettiği bir yoldur. Bazı PR çalışmaları kurum içinde gerçekleştirilirken bazıları ise PR şirketleri aracılığıyla uygulanır. Bir hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen bu pazarlama stratejisi aracılığıyla markalar ve kurumlar daha çok insana sesini duyurmayı başarır. PR çalışmalarının doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için kurumların iyi bir amaç belirlemesi ve doğru yolları izlemesi önemlidir. PR yapmak için en önemli ihtiyaç kamunun güvenini kazanmaktır. Bu nedenle kurum ve kuruluşlar halkın güvenini kazanmayı ve potansiyel müşteri kitlesinde aidiyet hissi yaratmayı ilke edinir. Günümüz koşullarında PR faaliyetleri çoğunlukla sosyal medya üzerinden yürütülmektedir.