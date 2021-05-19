SFS Ne Demek? Instagram'da SFS Açılımı ve Anlamı Nedir?

Çağımızın en önemli mecralarından biri olan sosyal medya vasıtasıyla kelime dağarcığımız her geçen gün yeni bir sözcük kazanıyor. Öyle ki, sosyal medya platformları için müstakil birer sözlük oluşturacak kadar terim mevcut. Bu terimler arasında yer alan SFS kelimesi de SFS ne demek sorusuyla araştırılıyor. Son zamanların en popüler akımı haline gelen bu terim, Instagram'da SFS nedir, açılımı ne anlama gelir sorularıyla internetin en çok aratılanları arasında yer alıyor.

SFS NE DEMEK INSTAGRAM?

SFS terimi, pek çok sosyal medya terimi gibi dilimize İngilizce'den girdi. "Shoutout For Shoutout" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulan bu kısaltma, "karşılıklı profil paylaşımı" olarak belirtiliyor.

SFS AÇILIMI SHOUTOUT FOR SHOUTOUT NE DEMEK?

Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı ve mesajlaşma platform olan Instagram'da yeni bir akım türedi. Instagram'da SFS yöntemi son günlerin en çok konuşulan ve SFS nedir, nasıl yapılır sorusuyla araştırılan olaylarından biri oldu. Instagram'da SFS yapmak, karşılıklı profil paylaşımı yaparak takipçi sayısını arttırmak anlamına gelir.

SFS NASIL YAPILIR?

Öncelikle SFS yapmak için karşılıklı profil paylaşımına rızası olan bir başka kullanıcı bulunur. Bu iki hesabın benzer içerikleri içermesi, hedef kitle ve takipçi sayısı bakımından ayrı frekansta olması gerekir. Aksi halde teklif reddedilebilir. Kabul edilmesi durumunda SFS yapılacak profiling ekran görüntüsü alınır ve SFS yapacak olan hesaba ait hikayede paylaşılır. Sayfayı özendirecek kısa bilgilerle ziyaret edilesi bir profil olduğu belirtilir. İlgi çekici hashtaglerle söz konusu sayfa etiketlenir. Aynı uygulamayı karşı tarafın da yapması gerekir.