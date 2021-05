Soruyla inatlaşmayın ‘kesinlikle’ye dikkat

6 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 20 günde daha az bir zaman kaldı. Öğrenciler LGS'ye ne kadar iyi hazırlanmış olsa da sınav sırasında yapılan bazı teknik hatalar başarısızlığa neden olabiliyor. Peki LGS'de en çok hangi hatalar yapılıyor? Hangi sorular daha çeldirici oluyor? Uzmanlar öğrencileri en çok uzun paragraflı ya da bol görselli soruların yanılttığını söylüyor. Çünkü adayların çoğu daha soruyu okumadan "Bu soru kesin zor, ben yapamam" önyargısı yaşıyor. Oysaki sınavdaki en kolay sorular aslında karmaşık gibi görünen bu sorular oluyor. Bu nedenle sınav sırasında bu önyargılardan uzak durup mutlaka bu tip soruların kökünü iyi okuyarak çözmeye çalışın. Öğrencilerin en sık yaptığı diğer hataları ise uzmanlar şöyle sıralıyor:Bazen işlem yapıp üzerinde yeterince düşünmenize rağmen doğru cevaba ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda "Mutlaka bu soruyu çözeceğim, çözmeden diğer sorulara geçmeyeceğim" şeklinde inat ederek zaman kaybetmeyin. O soruya harcadığınız zamanı, "iki kolay soru" çözmek için harcamak çok daha akıllıca olacaktır.Hatalı okuma nedeniyle "kesinlikle" ya da "sadece" gibi ifadeler gözden kaçtığı için en çok bu sorularda hata yapılıyor. Sorularda altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız. Sınavda bazı soru kökleri "hangisi değildir, hiçbir zaman, yoktur, asla vb." gibi olumsuz olarak verilmektedir. LGS sırasında sakin olmak, etkin okumak, sorunun tamamını okumak ve süreyi iyi kullanmak başarıyı artırmanın en önemli püf noktalarından biri.Bu yıl LGS'de paragraflar daha kısa olacak. Ancak MEB'in yayımladığı örnek sorulara göre fazla adımlı işlemlerin olduğu sorular ağırlık kazandı. Bu noktada işlemleri zihinde çözmeye çalışmak sınavda yapılabilecek en büyük hatalardan biri olabilir. Her türlü işlemi test kitapçığı üzerinde yazarak yapın.Şıkların hepsini okumadan, cevabı bulduğunuzdan emin olduğunuzu düşünerek kalan şıkları okumamazlık yapmayın. Bazen cevap şıklarında "doğru cevaba çok benzeyen, ancak doğru olmayan bir, bazen de iki tane özel 'çeldirici şıklar' bulunur. Çeldiriciler, ilk bakışta doğru cevaba çok benzeyen ancak doğru olmayan" şıklardır. Çeldiricilerin sizi yanıltmaması için her durumda tüm şıkları okuyun.Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl yüzde 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayın. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Kaydırma riskini azaltmak için kodlarken sorunun numarasını ve yanıtını içinizden tekrar edin.Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Genel ilke, en başarılı olunan dersten başlamaktır. En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olur.