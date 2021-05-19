Spam Ne Demek? Spam Atmak ve Spam Yemek Nedir?

Spam kelimesi internette ve sosyal medyada sıkça karşılaşın ifadelerden biridir. Spam yemek, spam atmak, spamlamak gibi kullanımlarla karşımıza çıkar. Bu nedenle birçok sosyal medya kullanıcısı spam ne demek, Instagram'da spam kaldırma yöntemi nedir, Instagram spam süresi nedir gibi sorulara yanıt arıyor.

SPAM NE DEMEK?

Spam kelimesinin İngilizce'deki sözlük anlamı "istenmeyen" şeklindedir. Bu kelime, başlangıçta reklam içerikli, rahatsız edici ya da sahte içerikli e-mailleri ifade etmek üzere kullanılırken zamanla daha geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Instagram başta olmak üzere sosyal medya kanallarında açılan ve diğer kullanıcıları rahatsız eden sahte hesapları bildirmek için de spam kullanılır.

SPAM ATMAK NE DEMEK?

Instagram ortamında kullanıcıları rahatsız eden, nefret söylemi, çıplaklık veya saldırganlık barındıran hesapların Instagram yönetimine bildirilmesine spamlamak veya spam atmak denir. Spam olarak bildirilen hesaplar ve içerikler hakkında işlem başlatılır. Söz konusu gönderide gerçekten topluluk kurallarını ihlal eden bir durum söz konusuysa bu gönderi kaldırılır. Eğer hesap istikrarlı olarak bu tip içerikler paylaşıyor ve diğer kullanıcılara rahatsızlık veriyorsa hesap bir süreliğine kısıtlanır. Bu hesabın kullanıcısı belli bir süre boyunca hesaba erişemez. Spam ve şikayetler devam ederse hesap tamamen kapatılır. Bu durum başkası adına açılan sahte hesaplar ve dolandırıcılık yapan hesaplar için de geçerlidir.

SPAM YEDİĞİMİ NASIL ANLARIM?

Instagram'da spam yiyen bir hesap aramalarda görülmez.

Paylaşımlar keşfet bölümünde görünmez.

Paylaşımlara gelen beğeni ve yorum sayılarında gözle görülür bir azalma olur.

Spam altında olan hesabın takipçi sayısı azalır.

INSTAGRAM HESABI SPAM YERSE NE OLUR?

Anasayfadaki gönderiler arasında yeni yapılan paylaşımlar görülmez.

Instagram profil sahibine konuyla ilgili mail atabilir.

Spamlanan sayfa başka kullanıcıların paylaşımlarını beğenemez ve yorum yapamaz.

INSTAGRAM SPAM SÜRESİ

Instagram spam ne zaman kalkar sorusu da bu konu hakkında merak edilenler arasında. Belli kurallara uyulması halinde spam bir hafta içinde kalkar. Ancak bu sırada profille ilgili yeni şikayetler gelirse bu süre uzayabilir.