Subjektif Ne Demek? Subjektif Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Fransızca'dan dilimize geçen subjektif kelimesi, dile yerleşen yabancı sözcükler arasında en geniş kullanım alanına sahip sözcüklerden biridir. Objektif kelimesinin tam zıttı olan bu kelime, subjektif ne demek, subjektif kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu kelimeye ilişkin detaylar…

SUBJEKTİF NE DEMEK?

Latince kökenli olan ve dilimize Fransızca üzerinden geçen subjektif kelimesinin anlamı olaylara kendi görüş açısıyla bakmak, olayları kendi görüş açısıyla değerlendirmek, bireysel ve kişisel değerlendirme yapmak olarak özetlenebilir. Objektifliğin tam zıttı olan bu durum, taraflılık, öznellik olarak ifade edilir.

SUBJEKTİF BAKIŞ NE DEMEK?

Subjektif, taraflı ve öznel bakmak demektir. Bir olay veya duruma kendi bakış açısıyla bakma ve kişisel olarak yorumlama demektir. Subjektif bakış da öznel ve kişisel bakmak anlamında kullanılır.

FELSEFEDE SUBJEKTİF NE DEMEK?

Subjektif kelimesi, suje sözcüğünden türemiştir ve öznel anlamına gelmektedir. Subjektif teriminin eş anlamlıları öznel, kişisel, göreceli, değişken, izafi şeklindedir. Pozitif bilimler nesnel ve kişiden kişiye değişmeyen değerlerin varlığını savunur. Felsefe ise göreceli, değişken durumları inceler. Nesnel ve objektif değerlerin aksi olarak subjektif değerler, kişisel görüşün ve yorumun yer aldığı, kanıtlanamayan yargıları içerir. Felsefi kuramlar ve yargılar da bu kapsamda değerlendirilir.

OBJEKTİF OLMAK NE DEMEK?

Objektif olmak, nesnel yani tarafsız olmak anlamına gelir. Öznelliğin karşıtı olan nesnellik ya da tarafsızlık, bir durum karşısında görüş ve duyguları göz ardı etmek demektir. Başka bir ifadeyle ortaya atılan bir düşünce hakkında tarafların etkisi altında kalmaksızın doğru olanı çıkarabilmektir.

SUBJEKTİF CÜMLE VE YARGILAR

Picasso'nun tabloları, bilinçaltı dünyamızı çok güzel yansıtır.

Sanatçı, şiirlerinde söz oyunlarını ustaca kullanmış.

Bu kıyı lokantasında dünyanın en harika yemekleri yapılır.

Nedim ve Fuzuli Divan Edebiyatı'nın en lirik şairleridir.

Çay en güzel bakır çaydanlıkta demlenir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi bence Türk toplumu için yeni ufuklar açacak ve ülkemizi elli yıl ileri götürecektir.