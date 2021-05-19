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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:11 Son Güncelleme: 19.5.2021 14:20

? Nedir? Örnek Cümleler ve Eş Anlamlısı

Tabiri Caizse Ne Demek? Tabiri Caizse Kalıbının Anlamı Nedir? Örnek Cümleler ve Eş Anlamlısı

Türk dili kelime hacmi bakımından son derece zengindir. Bunda, Arapça ve Farsça’dan giren sözcük ve tamlamaların da etkisi büyüktür. Tabiri caizse kalıbı da bu şekilde Arapça’dan giren iki sözcüğün Türkçe bir tamlama oluşturması suretiyle ortaya çıkmıştır. Sıkça kullanılan bu kalıp, , nasıl yazılır, nedir gibi sorularla sık sık araştırılıyor.

Tabiri caizse kalıbı hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıkça kullanılan Arapça iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan bir tamlamadır. "Deyim yerindeyse" anlamında kullanılan bu ifade özellikle eskilerin kullandığı bir kalıptır. Ancak günümüzde pek çok kesimden insan bu söz öbeğini günlük kullanımda dahi tercih etmektedir. Bu nedenle, bu ifade tabiri caizse ne demek, tabiri caizse kalıbının anlamı nedir gibi sorgularla araştırılıyor.

TABİRİ CAİZSE NASIL YAZILIR TDK

Eski bir ifade olması sebebiyle tabiri caizse terkibini Arapça sanarak tabir-i caizse yazanlar mevcuttur. Fakat bu son derece yanlış bir kullanımdır. Bu kalıbın doğru yazılışı "Tabiri caizse" şeklindedir.

TABİRİ CAİZSE NE DEMEK TDK

Türk Dil Kurumu'na göre tabiri caizse anlamı iki şekilde karşımıza çıkar. Tamlamanın ilk anlamı: "Diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa" şeklindedir. Diğer anlamı ise "Sözün özünü söylemek gerekirse" gibi bir anlama karşılık gelir. Bu kalıp, daha çok mecazlardan faydalanılan benzetme cümlelerinde kullanılır.

TABİRİ CAİZSE EŞ ANLAMLISI

Deyim yerindeyse, diğer bir deyişle, söylenmesi uygunsa gibi söz grupları, tabiri caizse eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Bu söz grupları birbiri yerine dönüşümlü olarak kullanılabilmektedir.

TABİRİ CAİZSE İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • "Tabiri caizse, öğretmenlik mesleğini ticarete dönüştürmüştür."
  • "Tabiri caizse medyatik olanların adlarını duymuşlar elbette." -N. Meriç
  • "Tabir caizse, yalanın böylesi vicdani bir suç değildir." -N. Hikmet.
  • Tabiri caizse, bunlar savaş kurbanlarıydı.
  • O tabiri caizse ayaklı bir ansiklopedidir.
  • Everest Dağı, tabiri caizse, dünyanın çatısıdır.
  • Tabiri caizse, sudan çıkmış balık gibisin.
  • Tabiri caizse, o başı boş bir koyun.
  • Tabiri câizse bu dünyanın çivisi çıktı.
  • Tabiri caizse o bu işin piri.
  • Tabiri caizse pazarda sebzeler meyveler ateş pahası.

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