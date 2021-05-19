Tabiri Caizse Ne Demek? Tabiri Caizse Kalıbının Anlamı Nedir? Örnek Cümleler ve Eş Anlamlısı

Tabiri caizse kalıbı hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıkça kullanılan Arapça iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan bir tamlamadır. "Deyim yerindeyse" anlamında kullanılan bu ifade özellikle eskilerin kullandığı bir kalıptır. Ancak günümüzde pek çok kesimden insan bu söz öbeğini günlük kullanımda dahi tercih etmektedir. Bu nedenle, bu ifade tabiri caizse ne demek, tabiri caizse kalıbının anlamı nedir gibi sorgularla araştırılıyor.

TABİRİ CAİZSE NASIL YAZILIR TDK

Eski bir ifade olması sebebiyle tabiri caizse terkibini Arapça sanarak tabir-i caizse yazanlar mevcuttur. Fakat bu son derece yanlış bir kullanımdır. Bu kalıbın doğru yazılışı "Tabiri caizse" şeklindedir.

TABİRİ CAİZSE NE DEMEK TDK

Türk Dil Kurumu'na göre tabiri caizse anlamı iki şekilde karşımıza çıkar. Tamlamanın ilk anlamı: "Diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa" şeklindedir. Diğer anlamı ise "Sözün özünü söylemek gerekirse" gibi bir anlama karşılık gelir. Bu kalıp, daha çok mecazlardan faydalanılan benzetme cümlelerinde kullanılır.

TABİRİ CAİZSE EŞ ANLAMLISI

Deyim yerindeyse, diğer bir deyişle, söylenmesi uygunsa gibi söz grupları, tabiri caizse eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Bu söz grupları birbiri yerine dönüşümlü olarak kullanılabilmektedir.

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