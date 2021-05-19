Instagram'da TBT Ne Demek? TBT Açılımı Nedir?

Sosyal medyada her gün yeni bir akım ortaya çıkarken, yılların vazgeçilmezi olan #TBT akımı hala popülerliğini koruyor. Bu akıma uymak için eski bir fotoğrafı kullanmak ve #TBT ya da Throwback Thursday yazmak gerekiyor. Bu tip paylaşımlara denk gelen ve TBT ne demek bilmeyen vatandaşlar, Instagram'da TBT nedir, TBT'nin açılımı ne anlama gelir gibi sorulara cevap arıyor.

TBT AÇILIMI NEDİR?

TBT açılımı Throwback Thursday şeklindedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu akım Perşembe günlerini kapsamaktadır.

TBT NE DEMEK TÜRKÇESİ?

TBT'nin yani Throwback Thursday'in Türkçe'de birebir karşılığını bulmak zor, ancak "Perşembe Nostaljisi" şeklinde Türkçe'ye uyarlamak mümkündür. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde pek çok sosyal medya kullanıcısı bu yıl tatile gidememenin hüznüyle geçmiş yıllardaki tatil fotoğraflarını tbt altında paylaşıyor.

TB NE DEMEK INSTAGRAM?

Bu akımın teması olan "throwback" geriye dönüş, geçmişe dönüş manasına gelmektedir. Instagram'ın yanı sıra Twitter, Facebook, Pinterest gibi platformlarda da kullanılmaktadır.

THROWBACK THURSDAY ANLAMI NE?

Throwback Thursday sosyal medyada hızla yayılan akımlardan biridir. Bu akıma uymak isteyenler, Perşembe günleri geçmişten bir fotoğraflarını #TBT hashtagi yani etiketiyle paylaşır. Bu fotoğraf, kişinin kendi gençlik ya da çocukluk fotoğrafı olabileceği gibi çocuğu, evcil hayvanı, önceden gezip gördüğü yerler de olabilir. Dolayısıyla Türkçe'de kullanılan "ne günlerdi, hey gidi günler hey" gibi kalıplaşmış kullanımlara denk olduğu kabul edilebilir. Bu akımın sebebi geçmişi anmak ve nostaljiyle mutlu olmaktır.

TBT NE ZAMAN KULLANILIR?

TBT adından da anlaşılacağı üzere Thursday yani Perşembe gününe has bir etkinliktir. Her hafta Perşembe günü bu akım tekrarlamaktadır. Ancak Perşembe gününü kaçıranlar ya da farklı bir günde gerçekleştirmek isteyenler yalnızca #TB yani Throwback etiketiyle de paylaşım yapabilmektedir.