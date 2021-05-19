Vefa Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Vefa Nedir?

Pek çok duyguyu ve maneviyatı içinde barındıran vefa olgusu, iyi bir mümin olmakta, dostlukta, sevgide, aile bağlarında, kısacası hayatın her alanında gereklidir. Zira vefasızlık beraberinde sadakatsizliği ve merhametsizliği de getirir. Bu durumda, vefa ne demek, vefalı insan kime denir gibi sorular merak konusu oldu. İşte vefa kelimesinin anlamı nedir sorusunun yanıtı ve vefalı olmak ile ilgili merak edilenler.

VEFA NE DEMEK TDK SÖZLÜK?

İnsan olabilmek için gereken en yüce erdemlerden biri de vefalı olmaktır. Bu sebeple vefa kelimesinin sözlük anlamı merak ediliyor. Arapça kökenli olan vefa kelimesinin TDK tarafından belirtilen anlamları şu şekilde:

- Sevgide bağlılık

- Minnettarlık

- Sözünde durmak

- Borcuna sadık olmak

- Dostluğu sürdürmek

- Sadâkat

VEFALI OLMA NE DEMEK?

Vefalı olan kişilere vefakâr denilir. Vefasız olanlara ise olumsuzluk, yokluk anlamına gelen bi- ön eki ile oluşturulmuş "bivefa" sözü kullanılır. Vefalı olma kısaca kendisine yapılan iyilikleri unutmama ve gerektiğinde karşılığını ödeme anlamına gelir. Verilen bir sözün tutulması, gönül bağı kurulan dost, arkadaş, aile, sevgiliyi yarı yolda bırakmama gibi manalara gelir. Elbette en büyük vefakarlık, yüce yaratıcıyı tanımak, verdiği nimetlerin kıymetini bilmek, kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirmektir. En büyük nankörlük ise kulun Rabbini inkar etmesidir. Tasavvufta vefa "ezelde, bezm-i elestte Allah'a verilen söze, misaka bağlı kalmak" şeklinde tanımlanmaktadır.

VEFALI İNSAN KİME DENİR?

Vefa dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Kişiye hem hayattayken hem de öldükten sonra vefa göstermek vefalı insanların en temel özelliğidir. Vefalı insanlar özellikle öldükten sonra sevgisi ve ilgisini devam ettirir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta yapılan çok iyiliklerden daha makbuldür. Çünkü insan, hayattaki arkadaşına bir iyilik edince, belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışması zor olur.

VEFASIZ NE DEMEK TDK?

Vefalının zıttı olan vefasız kelimesinin anlamı da merak ediliyor. Bu kelimenin anlamı ise şu şekilde: Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz. Vefasız ya da bivefa, vefalı kişinin tam aksi olarak sözünde durmayan, en yakınlarına bile merhamet göstermeyen, borcuna ve sevgisine sadık olmayan, hiçbir manevi bağı bulunmayan kişilere denir. Yapılan akitlere, verilen sözlere bağlılığın bulunmadığı toplumlarda güvensizlik doğar ve sosyal çözülme meydana gelir. Edebiyatta ise çoğu zaman sevgili vefasızdır. Özellikle Divan şiirlerinde şair daima sevgilisinin vefasızlığından şikâyet eder.

VEFA KELİMESİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER

"(Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki) … Antlaşma yaptığı zaman (ahde vefâ gösterir) sözlerini yerine getirir…" (el-Bakara, 177)

"Gamım pinhan dutardım men dediler yâre kıl rûşen

Disem ol bi-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı?" - Fuzuli

"Yıllar yârlerden, yârler yıllardan vefasız." -Y. K.

Cafāsız vafālıġ tilese kutun / yüzi kör ḳılınçı wafā ol bütün [Zahmetsiz vefalı birini dilese canın, yüzünü gör, ahlakı tümden vefa onun] – Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)

"Biz, mağlup olduğumuz için sizden cesur görünüyoruz ve vefamız daha sağlamlaşıyor." - Aka Gündüz