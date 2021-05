Günaşırı ifadesi hayatın pek çok alanında karşımıza çıkan ve anlamı bilinmediğinde ciddi karışıklıklara yol açabilen bir sözcüktür. Örneğin ilaç prospektüsünde yazan "günaşırı kullanınız" ifadesi ilacın yanlış dozda alınmasına ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu karışıklıkları önlemek adına pek çok kişi günaşırı ne demek, günaşırı nedir sorularına yanıt arıyor. İşte bu kelimeyle ilgili merak edilen ve en çok araştırılan konular.

GÜNAŞIRI NE DEMEK TDK SÖZLÜK ANLAMI

Günaşırı sözü, cümlede bir belirteç olarak görev alır. Günaşırı kelimesinin anlamı "bir gün ara ile, iki günde bir" şeklindedir. Pek çok konuda kullanılan bu kelime, anlamı doğru bilinmediği halde karışıklıklara sebep olabilir. İngilizce'de "Every other day" ifadesiyle aynı anlama gelir.

GÜNAŞIRI ÖRNEKLERİ

Örneğin, iki günde bir suya ihtiyaç duyan bir çiçeği gün aşırı sulamak gerekir. Yani çiçek bir gün sulanır, bir gün sulanmaz. Böylece çiçek gün aşırı sulanmış olur. Bir başka ifadeyle, gün aşırı alınması gereken bir ilaç haftanın ilk günü alındıysa ikinci günü alınmamalı, üçüncü günü tekrar alınmalıdır. Günaşırı ifadesi, söz konusu şeyin bir gün ara verilecek şekilde kullanılması anlamına gelir.

GÜNAŞIRI GÜNÜN HANGİ SAATİDİR?

Günaşırı ifadesi bir saat dilimi değildir. Günün herhangi bir saatini ifade etmek adına kullanılmaz. Günaşırı, iki günde bir veya bir gün ara ile anlamlarını taşır. Kelimenin yanlış bilinen bir diğer anlamı da "her gün" şeklindedir. Ancak bu yanlış anlamalar geri alınamaz hatalara sebep olabilir. Zira iki günde bir yapılması gereken bir işlem yanlış anlama sonucu her gün yapılırsa zarara yol açabilir. Yukarıdaki örneğe istinaden, söz konusu çiçek fazla sulamadan çürüyebilir. Ya da günaşırı alınması gereken ilaç her gün alındığında doz aşımı sonucu sağlığa zarar verebilir.