İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Ertelenen Bursluluk sınavı için gözler MEB'de!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.