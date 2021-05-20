İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? Ertelenen Bursluluk sınavı için gözler MEB'de!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenmekte olan 2021 İOKBS Bursluluk sınavı için başvuru sürecinin Şubat ayında tamamlanmasının ardından gözler sınavın düzenleneceği tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada 25 Nisan tarihinde gerçekleşmesi planlanan sınavın koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini ifade etmişti. Hal böyleyken gözler "MEB ile 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, ne zamana ertelendi?" soruları yanıt aramaya başladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflardan katılım sağlayacak öğrencilerin gözü şimdi MEB'den gelecek Bursluluk sınav tarihi açıklamasında!
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?
25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.
Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı.
Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.