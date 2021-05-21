2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama

En iyi liselere girmek için yarışan milyonlarca genç, LGS sınav tarihi hakkında oluşan bilinmezliği gidermek için 2021 LGS ne zaman yapılacak diye araştırıyor. Öğrencilerin ve velilerin merak ettikleri arasında LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu da yer alıyor. İşte LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 LGS tarihi ertelenip ertelenmeyeceği öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB, sınavın ertelenmeyeceğini ve ÖSYM takviminde yer alan tarihte yapılacağını duyurdu. Buna göre Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleşecek.