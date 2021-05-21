2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama

En iyi liselere girmek için yarışan milyonlarca genç, LGS sınav tarihi hakkında oluşan bilinmezliği gidermek için 2021 LGS ne zaman yapılacak diye araştırıyor. Öğrencilerin ve velilerin merak ettikleri arasında LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu da yer alıyor. İşte LGS sınav giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 LGS tarihi ertelenip ertelenmeyeceği öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB, sınavın ertelenmeyeceğini ve ÖSYM takviminde yer alan tarihte yapılacağını duyurdu. Buna göre Liselere Giriş Sınavı 6 Haziran'da gerçekleşecek.
LGS SINAV KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavın ertelenmeyeceğini, ancak bu yıla özel olmak üzere sınav kapsamında bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yılki LGS'de öğrenciler dil bilgisinden sorumlu tutulmayacak. Bu yılki sınav daha çok akıl yürütme ve muhakeme ağırlıklı olacak.
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?
Sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihini yakından takip ediyor. Sınav tarihine kaç gün kaldığı ise sınav sayaçları ile takip ediliyor. LGS sayacına göre 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan sınava 16 gün kaldı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09:30'da, 2. oturumu saat 11:30'da gerçekleşecek. LGS giriş yerleri açıklandığında ve LGS giriş belgesi erişime açıldığında haberimizde yer alacak.