ALES sonuçları 2021: ÖSYM ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'e giren adaylar tarafından, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde merak edilerek ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırılıyor. 2 Mayıs tarihinde yapılan sınavın sonuçları yüksek lisans eğitimi almak isteyenler ve akademik personel olmak isteyen adaylar tarafından önem arz ediyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;