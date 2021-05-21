ALES sonuçları 2021: ÖSYM ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'e giren adaylar tarafından, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde merak edilerek ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırılıyor. 2 Mayıs tarihinde yapılan sınavın sonuçları yüksek lisans eğitimi almak isteyenler ve akademik personel olmak isteyen adaylar tarafından önem arz ediyor.
2021 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;
Başvuruları 12 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında alınan ve 2 Mayıs 2021 tarihinde adaylara uygulanan sınavın sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 27 Mayıs 2021 Perşembe günü ÖSYM sınav sonuç sorgulama sayfasından açıklanacak.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), halk tabiri ile söyleyecek olursak yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin mezun olduktan veya olmadan önce girdikleri bir sınavdır.
ALES soruları Matematik ve Türkçe derslerinden oluşur ve sınavın süresi 3 saattir (180 dakika), her bölümde 80 soru sorulmaktadır ve sınav 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlarda soruları genelde çok kolay görünmekle birlikte mantığı ön plana çıkartan cinstedir. Özellikle matematik sorularında mantık soruları hayli fazladır. Sözel bölümdede yaklaşık 15 - 20 mantık sorusu mevcuttur.
Yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, lisans üstü öğrenimi görmek amacıyla yurtdışına gönderilen adayların seçiminde ales sonuçları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarda yurtdışında öğrenim gören öğrencilere burs vermek için ALES sınav sonucunu kullanmaktadır.
Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.