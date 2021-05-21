Anksiyete Ne Demek? Anksiyete Nedir, Vücutta Neler Yapar?

Yaygın anksiyete bozukluğu diğer adıyla kaygı bozukluğu olarak adlandırılan ve panik atak krizlerine yol açabilen psikolojik bir rahatsızlıktır. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen anksiyete bozukluğu, anksiyete nedir, anksiyete ne demek, anksiyete nasıl bir hastalıktır gibi sorularla araştırılıyor. Anksiyete tedavisi de vatandaşlar incelediği konular arasında yer alıyor.

ANKSİYETE NE DEMEK?

Kaygı, her insanın yaşadığı bir durum olup belli bir aşamaya kadar normal ve olması gereken bir duygudur. Ancak toplumun %18'ini etkileyen yaygın anksiyete bozukluğuna sahip bireylerde kaygı tüm gün sürer ve kişinin hayatını olumsuz etkiler. Bir noktaya kadar tehlikelere karşı hazırlıklı olmayı sağlayan kaygı uyaranı, kaygı bozukluğu yani anksiyete halinde kişinin sağlığına zarar verecek derecede şiddetli olmaktadır.

ANKSİYETE NASIL BİR HASTALIKTIR?

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde sağlık, aile, iş, para gibi konularda sürekli ve önlenemez bir endişe ve kaygı durumu söz konusudur. Kişi zihnindeki olumsuz düşünceleri engellemekte güçlük çeker. Bu da kişinin stresli olmasına yol açar. Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişe hastalığın temel belirtisidir.

ANKSİYETE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Çevrelerinde "aşırı evhamlı" olarak tanınırlar. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma anksiyete belirtileri arasında gösterilir.

ANKSİYETE VÜCUTTA NELER YAPAR?

Yaygın anksiyete bozukluğuna, fiziksel hastalık varmışçasına bazı belirtiler de eşlik eder. Nedensiz yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı, yutma güçlüğü, titreme, terleme, seyirmeler, tahammülsüzlük, sersemlik hissi, bulantı gibi belirtiler örnek gösterilebilir. Ayrıca anksiyete bozukluğu yoğun strese sebep olur. Bu da stres kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Ayrıca anksiyete bozukluğundan muzdarip kişiler günlük hayata adapte olmakta zorlanabilir.

ANKSİYETE TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi kişiye göre değişikilk göstermektedir. Bazı kişilerde daha hızlı sonuç alınırken kimilerinde tedavi yıllarca sürebilmektedir. Tedavinin işe yaraması için ilaç kullanımı aksatılmamalı ve doktor kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Belirtiler tamamen son bulmadan ilaç tedavisi kesilmemelidir. Tam düzelme sağlandıktan sonra tedaviye en az bir yıl daha devam edilmelidir.