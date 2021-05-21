Antipatik Ne Demek? Antipatik Kelimesinin Türkçe Karşılığı, Anlamı ve Kökeni Nedir?

Hoşlanılmayan birinden bahsederken "antipati duydum" ya da "o çok antipatik" gibi ifadeler sıkça kullanılır. Bu ifadeler, antipatik ne demek, antipati duymak ne demek, Antipatik kelimesinin Türkçe karşılığı nedir gibi sorgulamalarla araştırılıyor. Birçok kişi antipatik kelimesinin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor.

ANTİPATİK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sevimsiz, rahatsız edici ya da hoşa gitmeyen durum ve kişiler için kullanılan antipatik kelimesi, anlamı ve kökeni yönünden inceleniyor. Bu kelime, Fransızca antipathie "karşı duygu" kelimesinden dilimize geçmiştir. Bu kelime ise Eski Yunanca'da acı duyma manasına gelen bir kelimeye kadar uzanmaktadır.

ANTİPATİ DUYMAK NE DEMEK?

Antipati duymak, bir kişiye ilk izlenimde olumsuz hisler beslemek, ona kanı kaynamamak, ondan hoşlanmamak gibi anlamlara gelir. Antipatik bulmak tabiri de birini ya da bir şeyi sevimsiz bulmak, hoşlanmamak manalarına gelir. Dolayısıyla bu iki ifade birbiri yerine kullanılabilir.

ANTİPATİK NE DEMEK?

Antipatik ise, antipati oluşturan, toplumun geri kalanına ya da bir gruba uyum sağlayamayan, rahatsız edici ve itici davranışları bulunan kişiler için kullanılmaktadır. Soğuk ve sevimsiz kişileri veya davranışları temsil eder. Sempatik sözcüğünün tam aksi olan antipatik ifadesi, genelgeçer duruma uymayan kişilere, hal ve durumlara söylenir. Ayrıca bu ifadenin uygun görüldüğü kişi ve davranışlar hakkında ortak bir mutabakat söz konusu olmaktadır. Kişi antipatik olmasa da antipatik olduğu konusunda uzlaşılan bir davranışı gerçekleştirdiğinde antipatik kabul edilebilir.

SEMPATİK NE DEMEK?

Antipatik sözcüğünün tam aksi olarak sempatik kelimesi, cana yakın, sevimli, olumlu hisler uyandıran ve sempati duyulan kişiler için kullanılır. Kişiye hoş gelen, yakınlaşma duygusu uyandıran, sevecen ve hoşsohbet kişiler sempatik olarak ifade edilir. Bir kişinin sempatik olduğuna dair de ortak bir görüş hasıl olmaktadır. Genellikle sempatik bulunan bir kişi hakkında çoğunluk aynı görüşü paylaşmaktadır.