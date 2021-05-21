Ataşehir’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa edilecek

İmzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile de Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yazılım sektörüne yönelik iş birliği yapılacak.

İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Mali ve İdari İşler Müdürü Hilal Yöney, Enerjisa CEO'su Murat Pınar ve İletişim Grup Müdürü Göktürk Demirel katıldı.



İmzalanan protokol ile Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesinde 16 derslikli yenilenebilir enerji teknolojileri alanında eğitim verecek tematik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, atölyeler,100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası ve bir kapalı spor salonu yapılacak.

Toplam 11 bin m2 alan üzerine kurulacak olan okul, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimini de desteklemek üzere eğitim verecek.



İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı iş birliğinde yürütülecek protokol ile yönetici ve öğretmenlerin iş başında eğitimleri başta olmak üzere; müfredat geliştirme, eğitim materyalleri hazırlama, yabancı dil desteği, toplantı, seminer, konferans, yarışma, teknik gezi vb. farkındalık faaliyetlerine destek verilecek.



İnşa edilecek okulun 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.



Yazılım Sektörüne Yönelik "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"



İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile ise; Ataşehir ilçesinde bulunan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hali hazırda eğitimi devam eden Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme dalında yazılım sektörüne yönelik eğitim ve öğretim için nitelikli insan gücü oluşturma, program hazırlama ve geliştirme, üretim çalışmaları, verimli, etkin başarılı yönetim ve işleyişi için iş birliği yapılacak.



Vali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından İstanbul'un eğitim öğretimine katkılardan dolayı Sabancı Vakfı yetkililerine teşekkür ederek, imzalanan protokollerin hayırlı olması temennisinde bulundu.