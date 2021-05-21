BFF Ne Demek, Açılımı Nedir? BFF (Best Friends Forever) Anlamı Nedir?

Sosyal medya kullanıcılarının BFF etiketiyle yaptığı paylaşımlar, sosyal medya diline hakim olmayanlar tarafından BFF ne demek sorusunun araştırılmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle, BFF açılımı nedir, BFF anlamı nedir gibi sorular son günlerde sıkça araştırılıyor. BFF'nin açılımı olan Best Friends Forever ne anlama gelir diye de merak ediliyor. İşte bu ifadelerin anlamları ve sosyal medya dilindeki karşılıkları...

BFF NE DEMEK?

BFF kısaltması, İngilizce'de oluşmuş ve dilimize de bu haliyle geçmiş sosyal medya terimlerinden biridir. Paylaşımlarda #BFF etiketiyle yer bulan bu ifade, çoğunlukla arkadaşlık fotoğraflarını içeren paylaşımlarda karşımıza çıkar. Ancak bu kısaltma herkes için kullanılmaz. Yalnızca en yakın arkadaşlar için kullanılmaktadır.

BFF AÇILIMI NEDİR?

BFF açılımı nedir sorusunun yanıtı, Best Friends Forever olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple paylaşımlara BFF etiketini atarken fotoğrafın ve paylaşımın içeriğine dikkat etmek gerekir. Samimi olmayan ya da "best friend" olmayan kişiler için bu etiketi kullanmak kafa karışıklığına sebep olabilir. Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcılar en yakın arkadaşlarını etiketlerken bu kısaltmayı kullanır.

BEST FRIENDS FOREVER NE ANLAMA GELİR?

Çoğunlukla gençlerin kullandığı BFF kısaltması İngilizce Best Friends Forever sözlerinin baş harfleriyle oluşturulmuştur. Bu söz grubu, "Sonsuza dek en iyi arkadaşlar" manasına gelmektedir. Çok samimi arkadaş grupları tarafından kullanılmakta olan bu ifade, sosyal medyada birçok paylaşımda karşımıza çıkmaktadır. Bu ifadenin yer aldığı fotoğraflardaki kişilerin uzun süredir arkadaş ve dost olduğu anlaşılmaktadır.

BEST FRIENDS FOREVER'IN TÜRKÇESİ NEDİR?

Best Friends Forever'ın Türkçesi aslında yıllardır dilimizde olan, eskilerin yakın dostlukları için kullandığı "ahretlik" sözüne karşılık gelmektedir. Ahiret inancının büyük yer tuttuğu toplumumuzda, fani dünyada çok iyi dostluk kuran kişiler ahiret hayatında da beraber olmak umuduyla birbirine "ahretliğim/ahiretliğim" şeklinde seslenir. İngilizce'deki BFF ifadesi de bu anlama karşılık gelmektedir.