Bilim Ne Demek? Bilim Kelimesinin Anlamı ve İlim ile Arasındaki Fark Nedir?

Akla gelen tüm bilgileri içine alan bilim sözcüğü, benzeri olan ilimle karıştırılıyor. Bu karışıklığın önüne geçmek ve sıkça kullanılan bu kelimenin doğru anlamını öğrenmek isteyen pek çok kişi, bilim ne demek ve bilim kelimesinin anlamı nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler...

BİLİM NE DEMEKTİR?

Bilim en kaba tabiriyle dünyanın incelenmesidir. Türk Dil Kurumu'nun bilim tanımı şu şekilde:

Evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkarak belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİM NEDİR?

Nedensellik, merak ve amaçtan doğan, deney, gözlem ve düşünce içeren sistematik bir disiplinler bütünüdür. Bilim; formal, sosyal ve fennî olmak üzere üç ana dala ayrılır. Astronomi, fizik, matematik, kimya, geometri, tıp, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi tüm metotları ve kuramları olan tüm disiplinler bilim adı altında değerlendirilir. Bilim, antik çağlardan bu yana varlığını sürdürmektedir. Hatta bilimin yazıdan bile daha önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bilim sınırları olmayan, gerçekliği kanıtlanarak her zaman ve her yerde geçerliliği kabul edilen, deneyler ve ispatlarla perçinlenen nitelikli bilgilerin tamamıdır.

İLİM VE BİLİM ARASINDAKİ FARK

İlim kelimesi, bilim ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir ancak bilimden daha kapsayıcıdır. Hatta bilimi de içine alır. Şöyle ki, bilim yalnızca maddi dünya ile ilgilenir. Ancak ilim manevi ve dünyevi bilgilerin tamamını içermektedir. İlimde metaya ek olarak maneviyat söz konusuyken bilimde yalnızca meta vardır. Bilim metayı derinlemesine inceler ve çeşitli deney ve ispatlarla ele alır. Arapça ilm'den gelen bu kelimenin Türkçe'deki karşılığı bilgidir. Bilim ise bil- kökünden türetilen Öz Türkçe bir sözcüktür.