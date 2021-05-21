Bucak Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Bucak Nedir?

Farklı anlamları bulunan bucak kelimesi, pek çok insan tarafından anlamı bilinen ve cümle içinde kullanılan bir sözcüktür. Ancak bucak kelimesinin anlamı bilinmeden kullanıldığına da rastlanılır. Bu durumdan kaçınmak adına bucak ne demek, bucak kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir gibi sorular internette yanıt arıyor. Bucak kelimesinin kökeni ve bucak ile ilgili örnekler de aratılıyor.

BUCAK NE DEMEK?

Bucak kelimesinin anlamı olarak Türk Dil Kurumu şu iki tanımı vermektedir:

1. Kenar, köşe, kıyı, yer.

2. Köyden büyük, ilçeden küçük, ilçeye bağlı olarak bir müdürle yönetilen yerleşim birimi.

BUCAK KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Bucak ne demek sorusuna verilecek cevaplardan biri, bu kelimenin idari yönetimlerde karşımıza çıkan anlamıdır. Bu tanımla bucak, "ilçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden biri" şeklindedir. Diğer anlamı ise "uç, kenar, köşe" manasındadır. Bu anlamıyla dünyanın dört bucağı kullanımında olduğu gibi çeşitli deyim ve atasözlerinde yer alır.

BUÇ NE DEMEK?

Buç kelimesi "köşe, bucak, uç" anlamlarına gelmektedir. Bu sebeple bucak kelimesinin etimolojisinde buç sözünün yer alabileceği düşünülmektedir. Bucak kelimesinin kökeni ile ilgili bir diğer görüş de bu kelimenin "kesmek" anlamındaki bıç- veya buç- fiili ile –gAk ekinin birleşimi sonucu oluştuğu yönündedir. Bu anlam, köşe, uç, kenar manasını tam anlamıyla karşılamasa da kelimenin kökenine ilişkin fikirler bu yöndedir.

BUCAK İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

"Bunlardan sonra köşede, bucakta, kendi âleminde yaşayan Türkler vardı." (Yahya Kemal Beyatlı)

Şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu anladın mı? (Deyim)

Onu bucak bucak aradık (Deyim)

Sana bu işin ucu bucağı olmadığını söylemiştim! (Deyim)

O günkü hatasından sonra benden köşe bucak kaçıyor. (Deyim)

Onu bulmak için polisler her yeri bucak bucak aradı. (Deyim)