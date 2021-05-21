Chill Ne Demek, Hangi Anlamda Kullanılır? İngilizce Chill Kelimesinin Anlamı Nedir?

İngilizce'den dilimize sosyal medya aracılığıyla geçen kelimeler arasında chill kelimesi de merak ediliyor. Vatandaşların chill ne demek, chill ne anlamda kullanılır gibi aramalarla incelediği bu kelime, chill time ve chill mood gibi tamlamalarda da yer alıyor. Birçok kişi, İngilizce chill kelimesinin anlamı nedir sorusuyla bu kelimenin anlamını ve kullanım alanlarını inceliyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

CHILL NE DEMEK?

İngilizce'de chill fiil olarak üşümek, ürpermek, donmak anlamlarına gelmektedir. İsim olan chill kelimesinin manası ise soğuk, serin, dondurucu şeklindedir. Mecazi olarak soğuk davranış, serin hareket anlamlarına gelen bu kelime sokak dilinde ise gevşemek, sakinleşmek, rahatlamak anlamlarında kullanılır. Bu kelime, chill out şeklinde de kullanılmakta olup aynı anlamı taşımaktadır.

CHILL TIME NE DEMEK?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda genellikle "chill" ya da "chill time" ifadelerine rastlanır. Bir kahve fincanı, bir kitap, doğa fotoğrafı ya da bir müzik eşliğinde "chill time" etiketinin kullanıldığı görülür. Bu durumda bu ifade "rahatlama anı, huzur vakti, sakinleşme zamanı" gibi anlamlara gelir.

CHILL MOOD NE DEMEK?

Mood "ruh hali" anlamına gelmektedir. Chill mood ise doğrudan çevirince "soğuk ruh hali" anlamını taşır. Bu ifadenin kastettiği asıl anlam ise "sakin ve rahat ruh hali" ya da "rahatlama modu" şeklindedir.

I'M CHILLING NE DEMEK?

Bu ifade, "oturuyorum, takılıyorum, boş vakit geçiriyorum" gibi anlamlara gelir. Bunların yanı sıra "keyifli vakit geçiriyorum" manasına da gelir.

CHILL OUT MÜZİK NEDİR?

Chill kelimesinin yer aldığı kalıplardan bir diğeri de "chill out müzik" ifadesidir. Yarı Türkçe yarı İngilizce oluşumlu bu tamlama "gevşeten, rahatlatan müzik" anlamına gelmektedir. Bu ifade ile oluşturulan müzik listeleri müzik dinleme platformlarında sıkça yer almaktadır.