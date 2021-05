Chill Out Ne Demek, Hangi Anlamda Kullanılır? Chill Out'un Anlamı Nedir?

İngilizce'de sıkça kullanılan, dilimize de sosyal medyadaki kullanım sıklığı sebebiyle yerleşen chill kelimesi ve chill out kalıbı, chill ne demek, chill out ne demek gibi soruları doğurdu. Chill time, chill out ve chill mood gibi tamlamalarda da yer alan bu kelime, son günlerde internette sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Chill out ne anlamda kullanılır, chill out'un anlamı nedir soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla inceleniyor.

CHILL NE DEMEK?

İngilizce'de hem fiil hem de isim olarak yer alan chill kelimesi; fiil olarak üşümek, ürpermek, donmak anlamlarına gelir. İsim olan chill kelimesinin manası ise soğuk, serin, dondurucu şeklindedir. Mecazi olarak tıpkı cool kelimesi gibi "soğuk davranış, serin hareket" anlamlarını alan bu kelime sokak dilinde ise "gevşemek, sakinleşmek, rahatlamak" anlamlarında kullanılır.

CHILL OUT NE DEMEK?

Bu kelimeyle kurulan chill out tamlaması ise tıpkı "keep calm" ifadesi gibi kalıplaşmış bir cümledir. "Sakin ol, rahatla" anlamına gelen chill out ne anlama gelir sorusunun bir diğer yanıtı ise, "Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme, kendini gevşet şeklindedir. Bu sebeple gençler arasında bir motto halini alan bu ifade pek çok paylaşımda etiket olarak yer alır.

CHILL OUT MÜZİK NEDİR?

Chill kelimesiyle üretilen kalıplardan biri de "chill out müzik" ifadesidir. Türkçe-İngilizce karışık olarak kurulan bu tamlama "gevşetici, rahatlatıcı müzik" anlamına gelmektedir. Bu ifade ile oluşturulan müzik listeleri müzik dinleme platformlarında sıkça yer almaktadır.

CHILL TIME NE DEMEK?

Sosyal medyada birçok paylaşımda "chill" ya da "chill time" ifadelerine rastlanır. Bir fincan kahve, doğa fotoğrafı, kitap ya da bir müzik eşliğinde "chill time" etiketi ile paylaşımlar yapılır. Bu durumda bu ifade "rahatlama anı, huzur vakti, sakinleşme zamanı" gibi anlamlara gelir.