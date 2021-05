Crush Ne Demek? İngilizce Crush Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce'de bir fiil olan ve çeşitli tamlamalarda kullanılan crush kelimesi, kullanım alanı genişliği dolayısıyla dilimize de giriş yaptı. Bu kelimeyle sıkça karşılaşılması sebebiyle crush ne demek, İngilizce crush kelimesinin anlamı nedir gibi sorular son dönemlerde İngilizce meraklıları tarafından ilgiyle araştırılıyor. İlişkide crush ne demek sorusu ise bu sorunun mecazi anlamına ilişkin aramalarda yer alıyor.

CRUSH NE DEMEK?

Crush İngilizce fiiller arasında yer alan ve "ezme, ezilme, baskı uygulama" gibi manalara gelen bir sözcüktür. Fiil anlamının dışında "kalabalık, izdiham" gibi anlamlara da gelen bu sözcük, aynı zamanda tıpta da kullanılmaktadır. Ayrıca flört ve ilişkilerde crush kelimesi karşılıklı elektrik alma, iki kişinin birbirinden etkilenmesi anlamına da gelir.

CRUSH NE ANLAMA GELİR?

Sosyal medyada ve arkadaşlık uygulamalarında crush ifadesi, iki kişinin birbirinden etkilenmesini ifade eder. Bir kullanıcı, başka bir kullanıcıya kalp gönderdiğinde şayet o kullanıcı da kendisini beğenmiş ve kalp göndermişse "crush" ifadesi ortaya çıkar.

İLİŞKİDE CRUSH NE DEMEK?

Buradan hareketle günlük hayatta da karşılıklı hoşlanma durumlarında crush kelimesi kullanılır hale geldi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu kullanım, iki kişinin birbirinden hoşlandığını göstermek için kullanılır. Karşılıklı hoşlanma durumunu anlatan bu yargı, "crush olmak" şeklinde kalıplaşarak gençlerin jargonunda yer edinmiştir.

YOU ARE MY CRUSH NE DEMEK?

You are my crush cümlesini Türkçe'ye birebir çevirmek pek mümkün olmasa da bu ifade "Ben sana vuruldum, senden etkilendim" manasına gelecek şekilde kullanılır. Bu kullanımın nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Hoşlanma belirtileri arasında kalbin sıkışması, hissi anlamda ezilmesi de yer alır. Buradan hareketle, crush kelimesi böyle bir mecaz anlam kazanmış olabilir. Bir diğer olasılık da crush kelimesinin çarpışma, travma manalarından hareketle bu anlamı kazanması olabilir.

CRUSH SENDROMU NE DEMEK?

Crush kelimesi tıpta travmayı ifade eder. Vücut dokularının kısmen veya tamamen ezilmesi veya baskıya maruz kalması; ödem, şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği gibi sonuçlara sebebiyet verir. Bu durum Crush Sendromu olarak adlandırılır.