Devinim Ne Demek? Fizikte, Edebiyatta, Psikolojide, Felsefede Devinim Nedir?

Psikoloji, felsefe, edebiyat ve fizik gibi çeşitli bilim dallarında terim olarak kullanılan devinim kelimesi, sözlük anlamı yönünden devinim ne demek diye araştırılıyor. Esasen "hareket" manasına gelen bu kelime, bağlamına göre farklı anlamlar kazandığı için birçok farklı alanda terim halini almıştır. TDK sözlük anlamına göre devinim nedir sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, bu kelimenin kazandığı yan anlamları da merak ediyor. İşte devinim kelimesiyle ilgili merak edilenler.

DEVİNİM SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Kelimenin kökenine ilişkin net bir analiz yoktur ancak devinim kelimesinin günümüzde Anadolu ağızlarında da yer alan "depin-/depün-" fiilinden geldiği, Eski Türkçe kökenli olduğu düşünülmektedir. "Depin-" fiili "durduğu yerde didinmek, kıpırdamak, kıpraşmak" gibi manalara gelir. "Devin-" fiili de "kıpırdamak, hareket etmek" anlamını taşır. Devinim kelimesi bu fiilin isimleşmiş halidir. "Devinme işi, hareket" anlamlarına gelir.

FİZİKTE DEVİNİM NEDİR?

Devinim kelimesi hareket anlamını karşılamakta olup doğrudan bir Fizik terimidir. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimi anlamına gelir.

EDEBİYATTA DEVİNİM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre devinim bir hareket başlangıcı, harekete geçme durumudur. Edebiyatta devinimsel betimleme ifadesiyle karşımıza çıkan devinim kelimesi, sözcük anlamını korumakta ve yine "hareket" anlamını taşımaktadır.

SÜREKLİ DEVİNİM NE DEMEK?

Sürekli devinim ise bu kelimenin sinema alanındaki terimsel ifadesidir. Sürekli devinim, filmin aralı devinime uğramaksızın düzgün geçişi, aralı devinimin karşıtı olarak karşımıza çıkar.

PSİKOLOJİDE DEVİNİM NE DEMEK?

Devinim ne demek psikoloji terimi olarak da benzer bir anlama gelmektedir. Psikolojide devinimsel anlatım ifadesiyle terim olarak yer almaktadır. Devinimsel anlatım; öykünme, resim yapma gibi kas ve sinir etkinlikleri yoluyla duygu ve düşüncelerin belirtilmesi anlamına gelir.

FELSEFEDE DEVİNİM NE DEMEK?

Felsefede devinim ifadesi bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş, bir düşünce sürecinin başlaması, zaman içinde durum değiştirme anlamlarına gelir.

DEVİNİM İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Kımıldanır hep derdlerim devinür" (Karacaoğlan)

"Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu." (Necati Cumalı)

"Dünyanın biri kendi, öteki güneş çevresinde olmak üzere iki devinimi vardır."

"Motorun devinimi iyice düştüğü için biz de çok yavaşladık."

"Makinenin son devinimi iyice ısınmasına neden oldu."