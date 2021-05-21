DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru yapma ekranı

2 yıllık eğitim öğretim süresi bulunan Meslek Yüksekokulları (MYO) ile Anadolu Üniversitesi AÖF bünyesinde yer alan önlisans bölümlerinde mezun olanları kapsayan 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ie ilgili detayları merak eden adaylar yoğun şekilde "DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 DGS başvuru ücreti ve yatırılacak olan bankalar ile ÖSYM DGS başvuru yapma ekranı detayları şöyle;