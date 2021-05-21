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Giriş Tarihi: 22.5.2021 01:25 Son Güncelleme: 22.5.2021 01:25

, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru yapma ekranı

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans mezunlarının Lisan derecesindeki bölümlere geçişi için uygulanacak olan (DGS) başvurularına ilişkin detaylar merak konusu olarak adaylar tarafından “, hangi bankaya yatırılacak?” gibi sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Sorularının yanıtları ve detayları.

2 yıllık eğitim öğretim süresi bulunan Meslek Yüksekokulları (MYO) ile Anadolu Üniversitesi AÖF bünyesinde yer alan önlisans bölümlerinde mezun olanları kapsayan 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ie ilgili detayları merak eden adaylar yoğun şekilde "DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 DGS başvuru ücreti ve yatırılacak olan bankalar ile ÖSYM DGS başvuru yapma ekranı detayları şöyle;



2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  • ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 DGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav başvuruları 21 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirtiliyor.



2021 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10:15'te yapılacak. Sınav 150 dakika sürecek.



DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 2021 yılı için 150 Türk Lirası olarak açıklandı.



DGS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

  • Sınav ücreti kılavuzda yer alan bilgilere göre şu bankalardan yatırılabilecek;
  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

DGS BAŞVURU KILAVUZU | TIKLAYINIZ

DGS BAŞVURU YAPMA EKRANI | TIKLAYINIZ

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DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru yapma ekranı
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