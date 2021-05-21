TDK Sözlük Anlamı ile Dogmatik Ne Demek? Dogmatik Düşünce, Bilgi, Hukuk Nedir?

Bilimsel konuların dışında kalan ve ispatlanamayan, ispatlanmasına da gerek olmayan her konu dogmatik kabul edilir. Bunların başında dinler ve metafizik durumlar gelir. Bu sebeple dogma, dogmatik ve dogmatizm kavramları her çağda araştırılmıştır. Dogmatik ne demek, dogmatizm ne demek gibi sorularla araştırılan dogmatik düşünce olgusu, esasında felsefi bir akımdır. İşte dogmatik düşünce, bilgi, hukuk nedir sorularının yanıtı ve dogmatik TDK sözlük anlamı

DOGMA NE DEMEK?

Dogma, doğruluğu deneyden geçirilmeksizin, ispatlanmadan kabul edilen, olduğu gibi benimsenen, bir öğretinin ya da ülkünün dayanağı yapılan sav demektir. Diğer isimleri nas ve inaktır. Sorgusuz sualsiz inanmayı ve koşulsuz bağlılığı gerektirir. Dogma kelimesi Yunanca kökenlidir.

DOGMATİZM NE DEMEK?

Asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri ve mutlak hakikati esas alan, bunları inceleme, tartışma ya da araştırmaya ihtiyaç olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir. Yani belirtilen görüş, bilgi ve yargıda, eleştirilmezlik, tartışılmazlık, değişmezlik ve net kesinlik olduğu takdirde bunlara dogma adı verilir.

DOGMATİK NE DEMEK TDK?

Metafizik öğretiler ve unsurlar deney alanının dışında kalır, test edilemez ve doğruluğu ispatlanamaz. Bu nedenle metafizik öğretilerin tamamı inakçı yani dogmatik kabul edilir. Bu bağlamda dinler de dogmatiktir.

DOGMATİK ZİHNİYET NEDİR?

Bir başka deyişle dogmatizm, aklın kesin ve mutlak bir değere sahip olduğunu, böylece mutlak bilgi ve varlığa (hakikate) ulaşılabileceğini ve bunun sonucu olarak da bilginin metafiziğinin mümkün olduğunu ileri süren felsefi akımdır.

DOGMATİK BİLGİ NEDİR?

Dogmatizm başka bir ifadeyle, aklın mutlak bir değere sahip olduğunu, bu sayede mutlak bilgiye ve hakikate ulaşılabileceğini savunan felsefi akımdır. Dogmatik bilgi de ispatlanamayan ancak doğruluğuna koşulsuz inanılan bilgi demektir.

DOGMATİK DÜŞÜNCE NE DEMEK?

Dinin ve din adamlarının buyruklarının sorgulanmaksızın doğru kabul edildiği düşünce tarzıdır. Dogmatik düşüncenin tam zıttı ise akılcılık yani rasyonalizmdir.