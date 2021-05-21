Elçiye Zeval Olmaz Ne Demek, Hangi Anlamda Kullanılır? Elçiye Zeval Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Zeval kelimesinin anlamını bilmeyenler; zeval ne demek, elçiye zeval olmaz ne demek sorusuna yanıt arıyor. Deyim ve atasözlerinde yer alan zeval kelimesinin anlamı incelenirken, elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı nedir sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Elçiye zeval olmaz atasözünün anlamı nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

ZEVAL NE DEMEK?

Deyim ve atasözlerinde yer alan zeval kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alıyor. Zeval kelimesinin sözlük anlamı için TDK şu iki ifadeyi göstermektedir:

1.Yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme.

2. Bozulma.

3. Kabahat, sorumluluk, suç.

4. Öğle.

ZEVAL KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Zeval kelimesi Arapça'dan dilimize geçen kelimeler arasında yer alır. Bu kelime "zwl" kökünden gelmektedir. Zawal kelimesi, düşme, gitme, eksilme, inişe geçme, tükenme manalarına gelir. Zeval sözü de zawalın anlamlarını üstlenerek dilimize geçmiştir. Zeval sözcüğünün, sona erme, ölüm manalarını karşıladığı da görülür. Zeval vakti de güneşin inişi, öğleden sonra anlamları sebebiyle bu kelimeyle anılır. Zavallı sözcüğü de bu sözcükten türetilmiştir.

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ NE DEMEK?

Elçi, bir kimsenin sözünü başka birine iletmek üzere aracılık eden kişidir. Dolayısıyla ilettiği sözlerden sorumlu değildir. O yalnızca aracıdır. İlettiği sözler kırıcı ya da aşağılayıcı olsa dahi bunda aracının bir suçu yoktur. Bu sebeple elçiyi cezalandırmak kabul edilemez. Elçiye zeval olmaz atasözü işte bu durumu ifade etmektedir.

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Elçiye zeval olmaz atasözü haksızlığa karşı bir uyarı niteliği taşır. Bu sebeple asıl anlamının dışında bir de mecaz anlamı vardır. Bir olayda suçu bulunmayan, konuyla ilgisi olmayan kişinin haksız yere suçlanmaması gerektiğine vurgu yapılır. Bu nedenle iki kişi veya topluluk arasında aracılık yapan elçi, taşıdığı haberlerden sorumlu tutulamaz. Bu ifade, tarihte iki devlet arasında haber taşıyan ulakların ve elçilerin can güvenliğini sağlamak adına ortaya çıkmıştır.