Haspam Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Haspam Nedir?

Yeni neslin, eskilerin deyimlerini; eskilerin ise yeni neslin kullandığı yabancı kökenli sözcükleri araştırdığı internette, son günlerin en çok arananı "haspam ne demek" sorusu oldu. Argo bir ifade olarak sokak dilinde kullanılan bu sözcük, anlamı ve kullanım alanı yönüyle araştırılıyor. Birçok internet kullanıcısı, haspam ne demek, haspam kelimesinin anlamı nedir sorularına yanıt arıyor.

TDK HASPAM NE DEMEK?

TDK haspa kelimesinin anlamını alay ve şaka yollu olarak kızlara ve kadınlara söylenen bir söz olarak vermektedir. Bu kelime hakaret maksatlı kullanılmaz ancak sokak dilinde kullanıldığı için argo olarak kabul edilir. Kelimenin ikinci anlamı ise "çıban, yara" şeklinde verilmektedir. Öte yandan, hasba kelimesi Arapça kökenli "çakıl taşı" manasına gelen bir kelimedir. Bunun kelimenin ilk hali olduğu ve yara anlamını da günümüzdeki halini de bu kökten evrilerek aldığı düşünülmektedir.

HASPA NEDİR?

Haspa, yakıştırılamayan nitelikler taşıyan kadın veya kızlar için küçümseme maksatlı kullanılan bir sözcüktür. Halk arasında iyelik eki alarak "haspam" şeklinde kullanılır. Kızlara ya da kadınlara takılmak için şaka veya alay yollu söylenen söz olarak tanımlanmaktadır.

HASPAM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Haspam kelimesi daha çok kadınlar arasında kullanılan ve şaka amaçlı dile getirilen bir sözcüktür. Çoğunlukla takılma amaçlı kullanılsa da zaman zaman, özellikle de bahsi geçen kişinin arkasından konuşulduğunda hakaret mahiyeti de taşımaktadır. Ancak genelde espri amaçlı kullanılmaktadır.

HASPA KELİMESİYLE KURULMUŞ ÖRNEK CÜMLELER

"Havalandın birden haspam, ne sandın kendini?"

"Mor kaftanlara sarmış haspam odun gibi belini."

"Haspam orada rahat durmamış."

"Bütün boyalarını boyamış da haspa, tek eksiği renkli bir don!"

"Haspaya sarı saç da pek yakışmış."

"Haspam bir de renkli elbise giymiş."

"Haspanın fiyakasından da geçilmiyor."