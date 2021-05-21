İdealist Ne Demek? İdealist Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

İdealist günümüzde gerçek anlamından kısmen sıyrılsa da hala kullanılmakta olan felsefi bir terimdir. Bu kelimenin anlamı ve derinliği yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle yanlış kullanımdan kaçınmak isteyenler idealist ne demek, idealist nedir, idealist kime denir gibi sorulara cevap bulmak istiyor. Ayrıca idealizm ne demek sorusu da bu bağlamda yanıtlanmayı bekliyor.

İDEALİZM NE DEMEK TDK?

Fransızca idea kökünden türeyen idealizm kelime anlamı Türk Dil Kurumu tarafından "ülkücülük" olarak verilmiştir. Varlığın birinci ögesinin idea yani düşünce olduğunu savunan öğretiye idealizm denir. Buna göre idealist kişiler bir ülkü için çabalayan kimselerdir. İdealizmin bir diğer tanımı da şu şekildedir: "Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı"

İDEALİST NE DEMEK?

İdealist, belli hedeflere sahip olan ve bu hedefleri ya da ülküleri gerçekleştirmeyi yaşam felsefesi haline getiren kişilere denir. İdealist kişiler tüm hayatını bu hedeflere bağlar. Bu amaçlar idealist kişilerin kendini gerçekleştirme yoludur. İdealizme göre herkes bir amaca hizmet etmeli ve amaç doğrultusunda yaşam sürmelidir.

İDEALİST KİMLERE DENİR?

İdealist, sürekli bir hedef peşinde koşan, ulaştığı hedefle yetinmeyip daima yeni hedefler arayışında olan kişilere denir. Antik Yunan filozoflarından günümüze dek ulaşan bu kelime, içinde bulunulan şartlar ile olması arzulanan hayaller arasında kurulmuş bir köprü olarak nitelendirilmektedir. Dünya tarihindeki en büyük idealistler Platon, Aristotales, Farabi, Hegel, Immanuel Kant, Descartes, Berkeley olarak gösterilebilir.

DÜŞÜNSEL İDEALİST NE DEMEK?

Düşünsel idealizm, var olan her şeyi düşünceye bağlayan ve düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olmadığını, kısacası düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddenin gerçek olamayacağını öne süren felsefe akımıdır. Düşünsel idealist de bu akımı savunan kişidir.