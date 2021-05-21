Motto Ne Demek? Motto Kelimesinin Anlamı ve Kökeni Nedir?

Yabancı dillerden alıntı kelimeler, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Çoğu gencin konuşma dilinde Türkçe kelimeler kadar tercih ettiği İngilizce kelimelerden biri de motto sözcüğü. Bu kelimenin anlamını bilmeyen ve sözcüğü doğru şekilde kullanmak isteyenler, motto anlamı, motto ne demek gibi sorgularla araştırma yapıyor. Hayat mottosu ve günün mottosu gibi yarı İngilizce yarı Türkçe tamlamalarda yer alan bu kelime, motto kelimesinin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte bu kelime hakkında detaylı bilgi.

MOTTO ANLAMI

Kökeni Latince muttum "söz, lakırdı" sözcüğüne dayanan bu kelime, önce motto şeklini alarak İtalyanca'ya, oradan da bu halini koruyarak İngilizce'ye geçmiştir. İngilizce'de "düstur, slogan" anlamını kazanan bu sözcük dilimize de İngilizce'deki kullanımıyla dahil olmuştur.

MOTTO NE DEMEK TDK

Motto kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde de "Düstur, özdeyiş, slogan" karşılıklarıyla verilmiştir. Bu kelime dilimize yerleşen İngilizce sözcüklerden biri olup Türkçe cümlelerde İngilizce anlamıyla yer alır.

MOTTO YERİNE NE KULLANILIR?

Motto yerine kullanılabilecek sözcükler mottonun eş anlamlılarıdır. Aforizma, özdeyiş, slogan, vecize sözleri motto kelimesi yerine kullanılabilir. Örneğin "günün aforizması", "günün özdeyişi" gibi.

HAYAT MOTTOSU NE DEMEK?

Hayat mottosu ya da diğer bir deyişle hayat felsefesi, hayatı anlama ve yaşama biçimi anlamına gelir. Herkesin kendine ait bir hayat mottosu vardır. Zira herkesin hayatı algılama ve hayattan keyif alma şekli farklıdır.

GÜNÜN MOTTOSU NE DEMEK?

İnternette pek çok site ve sosyal medya platformlarında yer alan pek çok sayfa, günün mottosu başlığı altında her güne bir özlü söz, motivasyon mesajı, aforizma veya slogan paylaşımı yapıyor. Bu paylaşımlar takipçilerinin hayata bakış açısına yön veriyor. Özetle, okuyanların hayatına dokunmak ve düşündürmek amacıyla günlük olarak paylaşılan bu tip fikirlere günün mottosu adı verilir.