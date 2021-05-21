Müşteki Ne Demek? Mahkemede Müşteki Sanık Nedir?

Müşteki sanık terimi internette en çok aratılan hukuki terimlerden biri oldu. Çoğu Arapça kökenli olan hukuk terimleri, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu terimler arasında müşteki ne demek, sanık ne demek gibi sorgular da araştırılıyor. İşte, mahkemede müşteki sanık nedir, kimdir sorusunun yanıtı...

MÜŞTEKİ SANIK KİMDİR?

Arapça kökenli olan müşteki sözü, şikâyet eden, yakınan manasına gelmektedir. Bir sıfat durumunda olan bu sözcük, hukukta bir terim olarak karşımıza çıkar. Müşteki sanık ifadesi, bir suçla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan kişinin kendisinin de bir durumdan şikayetçi olması halidir. Ancak kişinin müşteki sanık olabilmesi için haklı sebeplere sahip olması gerekir.

HUKUKTA MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre müşteki "yakınan, sızlanan, şikâyetçi" anlamına gelir. Hukukta müşteki, suç oluşturan eylemden kendisi de zarar gören ve mağdur olan kişiye verilen addır. Bu durumdaki kişinin bir diğer sıfatı da şikayetçidir. Müşteki, zarar gördüğü suçla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na veya en yakınındaki ilgili kuruma başvurarak şikâyet hakkını kullanan kişidir.

SANIK KİME NEDİR?

Hukukta suçlu olduğu sanılan ve bu yüzden kovuşturulan kimse sanık olarak adlandırılır. Şüpheli soruşturma aşamasında, hakkında dava açılmadan önce verilen isimdir. Sanığın suçunun ispatlanması halinde kişi zanlı olarak anılır.

KİMLER MÜŞTEKİ OLABİLİR?

Müşteki yani şikayetçi hem gerçek kişi olabilir hem de şirket vakıf, dernek gibi tüzel kişi olabilir. Tüzel kişiler, şikâyet hakkını yetkili hukuk organları aracılığıyla değerlendirir.

SANIK VE MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Sanık, bir suç isnat edilen ve bu suçla ilgili hakkında kovuşturma başlatılan kişi anlamına gelir. Müşteki sanık, savcılık tarafından yürütülen kovuşturma aşamasında hem suçtan zarar gören veya mağdur olup şikâyet hakkını kullanan hem de suç isnadı altında bulunan kişi demektir.