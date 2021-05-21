Nitel Ne Demek? Nitel Kelimesinin Anlamı ve Nicel ile Farkı Nedir?

Mantıkta, felsefede, sayısal ve sözel derslerde yer bulan nitelik ve nicelik kelimeleri anlam yönünden birbiriyle karıştırılıyor. Nitelikle alakalı olan nitel, nicelikle alakalı olan nicel kelimeleri de aynı şekilde kafa karışıklığına yol açıyor. Bu sebeple, nitel ne demek, nitel kelimesinin anlamı nedir soruları internette araştırılıyor. Ayrıca nitelik kelimesi Türkçe mi sorusu da en çok merak edilenler arasında. İşte nitel ve nitelik kelimeleriyle ilgili detaylı bilgi.

NİTELİK NEDİR?

Nesnenin sayılamayan özellikleri nitelik olarak ifade edilir. Bir şeyin iyi, kötü, güzel, çirkin oluşudur. Bir diğer ifadeyle bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu öteki şeylerden ayıran, şöyle ya da böyle yapan özellik.

NİTELİK KELİMESİ TÜRKÇE Mİ?

Kökeni Eski Türkçe olan bu kelime, neteglik "nasıllık" sözüne dayanmaktadır. Neteglik sözü ne + teg "gibi"sözlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Vasıf, özellik manasına gelen bu sözcük, bir şeyin oluş biçimi ya da bir şeyin yapısını belirleyen, onu şöyle ya da böyle yapan temel özellik olarak tanımlanan felsefe ve mantık terimidir.

KİŞİLERİN NİTELİKLERİ NE DEMEK?

Kişilerin nitelikleri denildiği zaman vasıflar ve yetenekler söz konusu olmaktadır. O kişiyi diğerlerinden ayıran özellikleri, yetenek ve yeterlikleri kişinin nitelikleridir.

NİCEL İLE NİTEL NE DEMEK?

Nicel kelimesi bir nesnenin uzunluk, kısalık veya ağırlık gibi durumlarını ifade etmek için, mesafe, sürat ve benzeri sayısal verileri belirtmek için kullanılır. Ölçümün ve rakamların olduğu her durum nicel ile belirtilir. Nitel ise, nicel dışında kalan, bir durumun, olgunun ya da kişinin özelliklerini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatan kavramlardır. Nicel sayısal verilere dayandığı için somut, nitel ölçülemeyen ve yalnızca tarif edilen bir durum olduğu için soyut kabul edilir. Ayrıca nicel sayısal verilerle ispatlanabildiği için nesnel, nitel kişiden kişiye değişebileceği için öznel kabul edilir.

NİTEL NEDİR ÖRNEKLERİ