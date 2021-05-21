Ortaokullara yüz yüze sınav muafiyeti

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin ardından, ilkokul ve ortaokullarda ikinci dönem yüz yüze sınav uygulamalarını yeniden düzenledi. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı. İsteyen öğrenciler sınava girecek. Velilerin tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs'a kadar okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta ile bildirmeleri gerekiyor. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin, sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak. Bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacak. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınavla puan yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup, istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak. Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.