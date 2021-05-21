Zeytinburnu’nda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa edilecek

İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ÖZAK GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Genel Müdürü Mehmet Fatih Keresteci, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çoban, ÖZAK Global Holding İcra Kurulu Üyesi Gül Taşlıel Kapudan katıldı.



İmzalanan protokol ile Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesinde 20 derslikli makine ve tasarım teknolojileri alanı endüstriyel ürünler tasarımı dalı ve bilişim teknolojileri alanı yazılım geliştirme dalında tematik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, atölyeler, laboratuvarlar ve eklentileri yapılacak.

Proje ve özel program uygulayan okullar kapsamına alınacak okul; hazırlık + 4 yıl eğitim verecek. Sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji ve tasarımı üreten nitelikli insan gücünü yetiştirecek okul, mezunlarının istihdamına destek olacak.



Vali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından İstanbul eğitim öğretimine yapılan bu anlamlı destek nedeniyle hayırsever Özak GYO yetkilileri ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.