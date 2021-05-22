AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2. ve 6. Yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ!

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapıldı. AÖF bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek