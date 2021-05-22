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Giriş Tarihi: 22.5.2021 15:18 Son Güncelleme: 22.5.2021 15:18

sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 !

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

sınav tarihleri, açıktan üniversite okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Güz dönemi sınavlarının ardından şimdi bahar dönemi final sınavları yapılacak. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta sınavlarını tamamlayacak. Yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde yapılacak olup bahar dönemi AÖF sınavları Mayıs ayında gerçekleşecek. Buna göre; , online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021 ile ilgili tüm detaylar…

AÖF sınav tarihleri ile sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Son olarak bahar dönemi vize sınavına giren öğrenciler yakın tarihte final sınavları için ter dökecek. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamaya çalışan vatandaşlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. İlgili kurumun resmi sitesinden sınav tarihleri duyuruldu. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2. ve 6. Yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ!

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapıldı. AÖF bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ 2021

AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekilde:

2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde

4. ve 8. Yarıyıl Dersleri için 5 - 6 - 7 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!
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