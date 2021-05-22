AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihleri ile sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Son olarak bahar dönemi vize sınavına giren öğrenciler yakın tarihte final sınavları için ter dökecek. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan tamamlamaya çalışan vatandaşlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. İlgili kurumun resmi sitesinden sınav tarihleri duyuruldu. Bu kapsamda; AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021 AÖF sınav tarihleri!
2. ve 6. Yarıyıl dersleri ve 4 ve 8. yarıyıl dersleri için 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde Bahar Dönemi sınavları uygulanacak.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında yapıldı. AÖF bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekilde:
2 ve 6. Yarıyıl Dersleri için 29-30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde
4. ve 8. Yarıyıl Dersleri için 5 - 6 - 7 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.