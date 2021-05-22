İsteyen sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte sorular ve yanıtları:- Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerinekatılım durumunuz öğretmeniniztarafından değerlendirilerekkarne notunuz belirlenecek.- İkinci dönem derslerden sınavagirebilir, girmiş oldukları sınavlarınpuanları varsa bu puanlarını yükseltebilirya da ikinci dönem yerine birincidönem değerlendirmelerini karneyeyansıtabilirler.- İkinci dönem derslerinden sınavagirebilir, girmiş oldukları sınavlarınpuanları varsa bu puanlarını yükseltebilirya da ikinci dönem yerine birincidönem değerlendirmelerini karneyeyansıtabilirler.- Seçmeli dersler de dahil olmaküzere tüm derslerden istemelerihalinde sınava girecekler.- Eğer 17 Mayıs2021 tarihinden öncesınava girdiyseniz tekrarsınava girmenizegerek yok.- Hangi ders veya derslerdensınava girmek istediğinizi velinizin26 Mayıs 2021 tarihine kadar okulmüdürlüğüne yapacağı başvuru sırasındabelirtmesi gerekmektedir.- Eğer 17 Mayıs 2021'den öncegirmiş olduğunuz bir sınavdan düşükpuan aldıysanız velinizin 26 Mayıs2021 tarihine kadar okula başvurmasıhalinde tekrar sınava girebilirsiniz.Ancak karneye sadece bir sınav puanınızyansıtılmış olacak.- Sınavlar okulda 18 Haziran 2021tarihine kadar yapılmış olacak.- Bir sınav süresi 40 dakika olacak.Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve sorutürü dersin öğretmeni tarafındanbelirlenecek.- Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart2021 tarihine kadar işlenen konulardan sorusorulacak.- Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizdeherhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okuliçinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamdasınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenlesınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmenininbelirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarındaöğrencilere ders yılında istedikleri ders veyaderslerden bireysel ya da grup çalışması şeklindeöğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır.Proje alıp tamamlamayan öğrencininproje notu sıfır olarak değerlendirilir.- Şehir dışında isenizsınavlara bulunduğunuzyerdeki aynı okul türündekibir okulda girebilirsiniz.Bunun için velinizin26 Mayıs 2021 Çarşambagününe kadar talebinizibulunduğunuz ildekiilgili okul müdürlüğünebir dilekçe ile iletmesi veöğrenim gördüğünüz okulmüdürlüğünü de bu konudabilgilendirmeniz gerekmektedir.- Her bir dersin haftalıkders saati sayısı 2 ve dahaaz olanlara 2, haftalık derssaati sayısı 2'den fazla olanlaraise 3 defa ders etkinlikkatılım puanı verilecektir.