İsteyen sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte sorular ve yanıtları:
İLKOKUL 4. SINIF VE ORTAOKULLAR
İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine
katılım durumunuz öğretmeniniz
tarafından değerlendirilerek
karne notunuz belirlenecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- İkinci dönem derslerden sınava
girebilir, girmiş oldukları sınavların
puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir
ya da ikinci dönem yerine birinci
dönem değerlendirmelerini karneye
yansıtabilirler.
Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- İkinci dönem derslerinden sınava
girebilir, girmiş oldukları sınavların
puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir
ya da ikinci dönem yerine birinci
dönem değerlendirmelerini karneye
yansıtabilirler.
Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
- Seçmeli dersler de dahil olmak
üzere tüm derslerden istemeleri
halinde sınava girecekler.
Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?
- Eğer 17 Mayıs
2021 tarihinden önce
sınava girdiyseniz tekrar
sınava girmenize
gerek yok.
SINAVLAR 18 HAZİRAN'A KADAR YAPILACAK
İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?
- Hangi ders veya derslerden
sınava girmek istediğinizi velinizin
26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul
müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında
belirtmesi gerekmektedir.
Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?
- Eğer 17 Mayıs 2021'den önce
girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük
puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs
2021 tarihine kadar okula başvurması
halinde tekrar sınava girebilirsiniz.
Ancak karneye sadece bir sınav puanınız
yansıtılmış olacak.
Sınavlar ne zaman yapılacak?
- Sınavlar okulda 18 Haziran 2021
tarihine kadar yapılmış olacak.
Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?
- Bir sınav süresi 40 dakika olacak.
Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru
türü dersin öğretmeni tarafından
belirlenecek.
26 MART'A KADAR İŞLENEN KONUDAN SORUMLU OLUNACAK
Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?
- Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart
2021 tarihine kadar işlenen konulardan soru
sorulacak.
Karantinadayım, sınava giremezsem ne olur?
- Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde
herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul
içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda
sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle
sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin
belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.
Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?
- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında
öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya
derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde
öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır.
Proje alıp tamamlamayan öğrencinin
proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
BAŞKA ŞEHİRDE SINAVA GİRME İMKÂNI
Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?
- Şehir dışında iseniz
sınavlara bulunduğunuz
yerdeki aynı okul türündeki
bir okulda girebilirsiniz.
Bunun için velinizin
26 Mayıs 2021 Çarşamba
gününe kadar talebinizi
bulunduğunuz ildeki
ilgili okul müdürlüğüne
bir dilekçe ile iletmesi ve
öğrenim gördüğünüz okul
müdürlüğünü de bu konuda
bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı alacağım?
- Her bir dersin haftalık
ders saati sayısı 2 ve daha
az olanlara 2, haftalık ders
saati sayısı 2'den fazla olanlara
ise 3 defa ders etkinlik
katılım puanı verilecektir.