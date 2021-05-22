MEB'den öğrencileri ve velileri rahatlatacak açıklama!  Farklı şehir imkanı





Karantinadayım, sınava giremezsem ne olur?

- Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.



Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?

- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.