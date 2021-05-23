Alman alfabesi nedir, kaç harften oluşur? Alman alfabesi özellikleri e1

Almanca alfabesi ve dilinin geçmişi M.S. 750 yıllarına dayanmaktadır. Avrupa birliğinin resmi dili olan Almancanın ülkeler arası kullanımının oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Ülkemizde birçok eğitim kurumunda İngilizceden sonra eğitimi verilen yabancı dillerden biri Almancadır. Aynı zamanda her geçen gün Almanca öğrenmek isteyenlerin sayısında da giderek artış görülmektedir. Özellikle Almanya'da kariyer planı bulunan öğrenciler daha verimli bir eğitim alabilmek ve gittikleri ülkede kendini en iyi şekilde ifade etmek için Alman dilini öğrenmeleri gerekir. Almancayı öğrenmek isteyen herkes öncelikle alman alfabesi harfleri, okunuşları, yazılışları gibi belli başlı bilgileri edinmelidir.

ALMAN ALFABESİ HARFLERİ

Almanca Fransız kökenli bazı sözcüklere sahip bir dildir. Almanda orta zorlukta bir alfabedir, öğrenmek isteyenler sürekli tekrar yaparak hafızada kalıcılığını arttırabilir. Alman alfabesi okunuşu ve Alman alfabesi yazılışları aşağıda yer almaktadır.

A: A

B: Be

C: Se

D: De

E: E

F: Ef

G: Ge

H: Ha

İ: İ

J: Yot

K: Ka

L: El

M: Em

N: En

O: O

Ö: Ö

P: Pe

Q: Qu

R: Er

S: Es

T: Te

U: U

Ü: Ü

V: Fau

W: We

X: İx

Y: Üpsilont

Z: Set

Ä: Ae

ß: Eszett, scherfess ess olarak okunmaktadır.

ALMAN ALFABESİ KAÇ HARFTEN OLUŞUR?

Alman alfabesi 26 harf, 1 eszet ve 3 umlaut'dan (sadece sesli harfler için kullanılan harflerin seslerini değiştiren işaret) oluşmaktadır. Yani Alman alfabesi toplamda 30 harften meydana gelir. Almanca alfabesinde yer alan harfler yan yana geldiklerinde ise okunuşları değişmektedir. Örneğin;

Ei: ay olarak telaffuz edilmektedir. (Zeit (Zaman) Zayt olarak telaffuz edilmektedir.

Ai: ay şeklinde okunur. (Mai (Mayıs), May olarak okunmaktadır.)

Au: au olarak telaffuz edilir. (Blau (Mavi), Bılau şeklinde okunur.)

ALMAN ALFABESİ ÖZELLİKLERİ