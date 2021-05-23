AÖF final sınavı tarihleri 2021 yaklaşıyor: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖF sınavları kapsamında geri sayım sürüyor. Yüz binlerce öğrenci, final sınavlarına yönelik çalışmalarının sürdürürken birçok konuyu da araştırıyor. Bunlar arasında, AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak sorusu da bulunuyor. Anadolu Üniversitesinden konuyla ilgili açıklama gelirken AÖF sınavları online mı olacak konusuna netlik kazandırıldı.

AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN Mİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu (Final) Sınavları internetten, yani online olarak yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

Kurumun açıklamasının devamında, 2021 AÖF sınav tarihleri de paylaşıldı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, AÖF sınav tarihleri...